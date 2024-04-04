أمراض القلب تضعف وظائف المخ.. أطباء يكشفون الحقيقة

يقول العلماء إن أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن تؤثر على وظائف المخ، وعرض خبراء من جامعة ميامي في فلوريدا نتائج عملهم العلمي، والتي بموجبها يكون كبار السن ذوي القلوب السليمة أقل عرضة لضعف الذاكرة واضطرابات الطيف المعرفي الأخرى.

يوضح الخبراء أنه مع أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة، يتدهور تدفق الدم، ونتيجة لذلك، يبدأ الدماغ في تلقي كميات أقل من العناصر الغذائية والأكسجين الضرورية، مما يؤدي إلى تغيرات تنكسية في الأنسجة.

ما هو اضطراب نظم القلب

اضطراب النظم القلبي هو ضربات قلب غير منتظمة. يحدث اضطراب النظم القلبي عندما لا تعمل الإشارات الكهربائية، التي تخبر القلب بالنبض، بطريقة صحيحة وقد ينبض القلب بسرعة كبيرة أو ببطء شديد. أو قد يكون نمط ضربات القلب غير متناسق.

قد يظهر اضطراب النظم القلبي على هيئة خفقان سريع لضربات القلب أو عدم انتظامها أو تسارعها وبعض حالات اضطرابات النظم القلبي غير ضارة. وقد يسبب بعضها الآخر الإصابة بأعراض مميتة.

هناك أوقات لا يشكل فيها نبض القلب السريع أو البطيء مشكلة وعلى سبيل المثال، قد ينبض القلب بشكل أسرع مع ممارسة التمارين الرياضية أو يتباطأ أثناء النوم.

قد يتضمن علاج اضطرابات النظم القلبي الأدوية أو الأجهزة مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو إجراء أو عملية جراحية وأهداف العلاج هي ضبط ضربات القلب السريعة أو البطيئة أو غير المنتظمة أو التخلص منها.

ويمكن أن يساعد نمط الحياة المفيد لصحة القلب على وقاية القلب من الضرر الذي يمكن أن يسبب بعض أنواع اضطراب النظم القلبي.

أشهر الأعراض

قد لا ينتج عن اضطراب النظم القلبي أي أعراض وقد تتم ملاحظة عدم انتظام ضربات القلب أثناء الفحص الطبي لسبب آخر.

قد تشمل أعراض اضطراب النظم القلبي ما يأتي:

شعور بالرفرفة في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها.

ضربات قلب سريعة.

ضربات قلب بطيئة.

ألم الصدر.

ضيق النفس.

أعراض أخرى تشير إلى الإصابة باضطراب نظم القلب

القلق.

الشعور بالتعب الشديد.

الدُّوار أو الدوخة.

التعرق.

الإغماء أو شبه الإغماء.