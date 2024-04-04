X يقدم العلامة الزرقاء لمن لديهم أكثر من 2500 متابع مميز

الليلة الماضية، نشر العديد من الصحفيين البارزين وغيرهم (اشتكوا في كثير من الحالات) من استعادة الشيكات الزرقاء التي تم التحقق منها بشكل غير متوقع على منصة X الخاصة بـ Elon Musk. شارك أحدهم، بيتر كافكا، رسالة من X توضح أن الترقية لم تكن محض صدفة.

"باعتبارك عضوًا مؤثرًا في مجتمع X، فقد قدمنا لك اشتراكًا مجانيًا في X Premium يخضع لشروط X Premium عن طريق تحديد هذا الإشعار"، كما جاء في الرسالة.

قدمت تغريدة لاحقة من X شرحًا: أي حسابات بها أكثر من 2500 حساب تم التحقق منه (على سبيل المثال، المشتركون المدفوعون في Premium أو Premium+ الزرقاء) تحصل على ميزات Premium مجانًا، وأي حسابات بها أكثر من 5000 تحصل على طبقة Premium+ الخالية من الإعلانات، مجانًا أيضًا.



قبل ذلك، كان المستخدمون الوحيدون الذين يحصلون على الشيكات الزرقاء المميزة المجانية هم أولئك الذين لديهم أعداد كبيرة من المتابعين (في نطاق المليون، كحد أدنى)، إلى جانب المشاهير والشركات/شركات الإعلام. يبدو أن الخطوة الجديدة هي وسيلة لجذب المستخدمين المؤثرين ذوي الأعداد المنخفضة من المتابعين (الصحفيين إلى حد كبير) إلى الحظيرة.

إذن ما الذي دفع إلى هذا؟ ربما قررت X أنها بحاجة إلى المزيد من الصحفيين الحاصلين على العلامات الزرقاء. في أعقاب الأحداث الأخيرة (زلزال تايوان، الانتخابات التركية، انهيار جسر بالتيمور)، اشتكى بعض المستخدمين من أن X لم تعد منصة الأخبار العاجلة ذات المعيار الذهبي كما كان تويتر من قبل.

من المحتمل أن يرجع ذلك إلى أن الصحفيين، الذين يكتشفون مثل هذه الأخبار أو يضخمونها، قد شهدوا انخفاضًا في الأهمية بينما تعمل خوارزميات X على تضخيم محتوى التحقق الأزرق والردود. وهذا يعني أن المروجين الذين لا يعرفون شيئًا أو مروجي العملات المشفرة الذين لديهم 25 متابعًا والذين دفعوا 8 دولارات سيظهرون فوق الردود، بدلاً من أن يكونوا صحفيين ذوي خبرة يمكنهم تقديم معلومات مفيدة وصادقة.

نظرًا لأن العلامة الزرقاء أصبحت الآن علامة عار في كثير من الحالات، فإن عددًا لا بأس به من المستخدمين الذين استعادوا علامة واحدة ليسوا بالضرورة سعداء بذلك. "تبا، لقد تم فحصي بالقوة. كيف يمكنني إلغاء الاشتراك،" كتب @emptywheel.