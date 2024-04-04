حملة مكبرة لرفع المخلفات بالشوارع مدينة دشنا بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، ونائب المدينة قاسم عبد الراضي اليوم الخميس، من شن حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى ومنع إنتشار الأوبئة والأمراض. حيث أستهدفت حملة اليوم طريق مصر اسوان و طريق طراد النيل وطريق إمتداد السكة الحديد،ونجع ابوالحمد، بالإضافة إلى أعمال كنس الشوارع وبجانب البلدورات وتفريغ كافة صناديق القمامة، بنطاق المدينة. وأشار الخبير على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع المخلفات أول بأول لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة خلال الفترتين. مشدداً على مسؤولى قسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجهة الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.

وعلى صعيدا اخر، كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة، تقديرًا لما قدموه من تضحيات وكفاح في تربية أبنائهنا، وذلك في إحتفالية كبرى بقاعة ديوا ن عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، والقمص رويس نصر ممثل الكنيسة الارثوذكسية، والدكتورة هدي السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

واشار محافظ قنا، إلي الدور الذي تقوم به المرأة المصرية سواء على مستوى العمل في كافة القطاعات والمجالات أو تربية النشء الذين هم عماد الوطن ومستقبله.

وأضاف "الداودي" أن الدولة مهتمة بتمكين المرأة، والاستفادة من مشاركتها الفعالة في كافة المجالات، مقدما التحية والاعزاز والتقدير لكل الأمهات التي تضحي بوقتها وجهدها وراحتها في سبيل تربية أطفالها، خاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها للحصول على لقب الام المثالية، مؤكدا أن المرأة المصرية أثبتت جيلا بعد جيل ، أنها شريك أساسي في تحقيق الإستقرار والتنمية.

وتابع محافظ قنا، بأن المرأة المصرية تُوجت في عهد الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاج العزة والكرامة ، لذا فإن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً بالأم ودورها وتضحياتها ، فالأم لها دور كبير في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل ، وسيستمر كفاحها يضيء الطريق أمامنا.

كما أعرب محافظ قنا عن بالغ شكره وتقديره لقصص كفاح وتضحيات الأمهات المكرمات، مثمناَ دورهم البارز في تقدم وحماية المجتمع، وتنشئة ورعاية أفراده.

شهد الاحتفال تكريم السيدة مريم وهيب يعقوب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة ، والسيدة مديحة محمد محمد محمود الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة، والسيدة تحية محمد عبدالجليل الام المثالية الثالثة علي مستوي الحافظة ، والسيدة رئيسة أحمد عسران الام المثالية الاولي " الام البديلة "علي مستوي المحافظة ، والسيدة محفوظة محمد مصطفي الأم المثالية الاولي علي مستوي المحافظة "تمكين اقتصادي " ، كما تم تكريم الامهات المثاليات العاملات بديوان عام المحافظة حيث حصلت السيدة هناء همام محمود علي لقب الام المثالية الاولي ، والسيدة امال علي محمد علي لقب الام المثالية الثانية ،والسيدة ماريان رزيق تفيد لقب الام المثالية الثالثة عن ذوي الاعاقة ( اعاقة سمعية) ، كما تم تكريم الأمهات المثاليات العاملات بمديرية التضامن الإجتماعى حيث حصلت السيدة تريزا لبيب عطيه على لقب الأم المثالية الأولى ، والسيدة أسماء عبدالفتاح عبدالقادر الأم المثالية الثانية، والسيدة فاطمة النوبي حسين الأم المثالية الثالثة.

ومن جانبه قدم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا خالص التهنئة للأمهات المكرمات معرباً عن تقديره لدورهن البنّاء في رعاية أسرهن ضاربين بتضحياتهن أروع الأمثلة، لافتاً إلى أن فضل الأم مذكور بجميع الأديان السماوية وأن كل أم قنائيه تعبّر عن صورة مشرفة من صور الكفاح لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها حتى يكونوا صُنّاع المستقبل .