البيت الأبيض يطلب من ناسا إنشاء منطقة زمنية جديدة للقمر

نشر البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، مذكرة سياسية توجه وكالة ناسا لإنشاء معيار زمني جديد للقمر بحلول عام 2026. وسيقوم التوقيت القمري المنسق (LTC) بإنشاء مرجع زمني رسمي للمساعدة في توجيه المهام القمرية المستقبلية. يصل الأمر مع ظهور سباق الفضاء في القرن الحادي والعشرين بين (على الأقل) الولايات المتحدة والصين واليابان والهند وروسيا.

وتوجه المذكرة وكالة ناسا للعمل مع وزارات التجارة والدفاع والخارجية والنقل لتخطيط استراتيجية لوضع LTC موضع التنفيذ بحلول 31 ديسمبر 2026. وسيلعب التعاون الدولي أيضًا دورًا، خاصة مع الموقعين على اتفاقيات أرتميس. تأسست هذه المبادئ في عام 2020، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ المشتركة بين قائمة متزايدة تضم (حاليًا) 37 دولة تحكم مبادئ استكشاف الفضاء وتشغيله. والصين وروسيا ليستا جزءا من هذه المجموعة.

كتب نائب مدير OSTP للأمن القومي، ستيف ويلبي، في مقالة بالأبيض والأسود: "بينما تطلق وكالة ناسا والشركات الخاصة ووكالات الفضاء حول العالم مهمات إلى القمر والمريخ وما بعدهما، فمن المهم أن نضع معايير زمنية سماوية للسلامة والدقة". بيان صحفي البيت. "إن التعريف المتسق للوقت بين المشغلين في الفضاء أمر بالغ الأهمية لنجاح قدرات الوعي الظرفي في الفضاء، والملاحة، والاتصالات، وكلها أساسية لتمكين التشغيل البيني عبر حكومة الولايات المتحدة ومع الشركاء الدوليين."

تملي نظريات أينشتاين النسبية أن الزمن يتغير بالنسبة للسرعة والجاذبية. ونظرًا لجاذبية القمر الأضعف (واختلافات الحركة بينه وبين الأرض)، فإن الوقت يتحرك بشكل أسرع قليلًا هناك. لذلك يبدو أن الساعة الأرضية على سطح القمر تكسب متوسطًا قدره 58.7 ميكروثانية لكل يوم أرضي. وبينما تخطط الولايات المتحدة ودول أخرى للقيام بمهام إلى القمر للبحث والاستكشاف وبناء قواعد للإقامة الدائمة (في نهاية المطاف)، فإن استخدام معيار واحد سيساعدهم على مزامنة التكنولوجيا والمهمات التي تتطلب توقيتًا دقيقًا.

وقال كيفن كوجينز رئيس الاتصالات والملاحة الفضائية في ناسا لرويترز "الساعة نفسها الموجودة على الأرض ستتحرك بمعدل مختلف على القمر". «فكر في الساعات الذرية في المرصد البحري الأمريكي (في واشنطن). إنهم القلب النابض للأمة، وينسقون كل شيء. سوف ترغب في الحصول على نبض قلب على القمر."

يريد البيت الأبيض أن تقوم LTC بالتنسيق مع التوقيت العالمي المنسق (UTC)، وهو المعيار الذي يتم من خلاله قياس جميع المناطق الزمنية على الأرض. وتقول مذكرتها إنها تريد المنطقة الزمنية الجديدة لتمكين التنقل الدقيق والمساعي العلمية. كما تريد أيضًا أن يحافظ LTC على مرونته إذا فقد الاتصال بالأرض مع توفير قابلية التوسع للبيئات الفضائية "خارج نظام الأرض والقمر".

يهدف برنامج أرتميس التابع لناسا إلى إرسال بعثات مأهولة إلى القمر للمرة الأولى منذ بعثات أبولو في الستينيات والسبعينيات. وقالت وكالة الفضاء في يناير إن مركبة أرتميس 2، التي ستطير حول القمر وعلى متنها أربعة أشخاص، من المقرر الآن إطلاقها في سبتمبر 2025. ومن المقرر الآن أن يتم إطلاق مهمة أرتميس 3، التي تخطط لإعادة البشر إلى سطح القمر، في عام 2026.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تهدف الصين إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر قبل عام 2030، حيث تنطلق القوتان العظميان العالميتان في سباقهما إلى الفضاء. على الرغم من أنه لم تعلن أي دولة أخرى عن مهمات مأهولة إلى سطح القمر، إلا الهند (التي وضعت وحدة ومركبة جوالة على القطب الجنوبي للقمر العام الماضي)، وروسيا (في نفس الوقت تقريبًا لم تسير مهمتها بشكل جيد)، والإمارات العربية المتحدة. وأظهرت اليابان وكوريا الجنوبية والشركات الخاصة طموحات قمرية في السنوات الأخيرة.

بالإضافة إلى تمكين المزيد من الاستكشاف العلمي والتأسيس التكنولوجي واستخراج الموارد، يمكن أن يكون القمر بمثابة محطة حاسمة في الطريق إلى المريخ. ويمكنها اختبار التقنيات وتوفير احتياجات الوقود والإمدادات اللازمة للبعثات البشرية النهائية إلى الكوكب الأحمر.