أمى التانية.. مريم الخشت تنعي وفاة عمتها بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة الشابة مريم الخشت عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” عمتها قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله عمتى حبيبة قلبى وأمى التانية تاى الخشت، نسألكم الفاتحة فضلًا وليس أمرا".

أعمال مريم الخشت

وشاركت مريم الخشت، في بطولة فيلم "حدوتة الأيام الباقية"، الذي انطلق تصويره مؤخراً، وشاركها بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم وكارمن بصيبص، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

وتألقت مريم الخشت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "عملة نادرة"، حيث قدمت لأول مرة دور امرأة صعيدية، وهو ما حمسها للعمل، وشكّل تحديًا كبيرًا سعدت كثيرًا بخوضه، خاصة أنها من أصول صعيدية، فعائلة والدتها من محافظة المنيا.

عملة نادرة من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ومن بطولة نيللى كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، وعدد كبير من النجوم.

ما لا تعرفه عن مريم الخشت

والدها هو الشيف الشهير عماد الخشت مقدم برنامج الطهي طبخة ونص على قناة CBC سفرة ووالدتها هي الفنانة زينب مبارك وهي أيضاً كاتبة وممثلة ومؤدية صوتية، بدأت مريم التمثيل منذ الصغر والقيام بأعمال الدوبلاج لشخصيات ديزني المشهورة، تخرّجت من كلية الفنون الجميلة قسم تصوير – زيت، وظلت تعمل في مجال الدوبلاج، كما عملت في إذاعة الراديو في محطة ميغا إف إم.

حصلت على أول دور لها عندما سألت الفنانة أمينة خليل على حسابها فيسبوك إذا كان هناك أحد يريد التمثيل وبالفعل تقدمت ونجحت مريم وتم ترشيحها في مسلسل لا تطفئ الشمس بدور شهيرة ليكون أول مسلسل تقوم به.

جاءت مشاركتها الأولى من خلال دور ويندي في فيلم بيتر بان (النسخة العربية)، لتتوالى بعدها أعمالها الأخرى مع شركة ديزني، والجدير بالذكر انها قامت بتأدية صوت خدمة العملاء في شركات الاتصالات، كما عملت في تصميم الملابس والإنتاج، وتمثل حاليا مسلسلات مصرية. تعتبر مريم نفسها مدافعة عن حقوق الحيوان من الدرجة الأولى حيث ترفض تماما التجارب التي تتم على الحيوانات.