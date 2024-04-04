راعى كنسية يوزع وجبات إفطار على الصائمين بمحطة فرشوط بقنا

في لفتة طيبة تعبر عن مدى المحبة والترابط بين أبناء الوطن الواحد باعتباره نسيجا واحد، اقدم القس " ببنودة سمير "راعي كنيسة الملاك ميخائيل بفرشوط والسيدة "افراح عويضة" رئيسة مجلس ادارة جمعية تنمية المرأة الريفية في "مشروع ابنتي الغالية" بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين بمحطة مركز فرشوط، قبل إفطار المغرب بدقائق، وذلك لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين من قائدي السيارات والمسافرين داخل القطارات.

القس" ببنودة سمير" راعي كاهن كنيسة الملاك ميخائيل مركز فرشوط شمالي محافظة قنا، قرر الخروج مع عددًا من "المسلمين" و"الأقباط" من شباب مركز فرشوط، وذلك لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين خلال صيام شهر رمضان المبارك.

وشارك "المسلمين والأقباط " في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين، وذلك من أجل التأكيد على روح المحبة والنسيج الوطني الواحد بين المسلمين والأقباط، قائلاً:"مشروع ابنتي الغالية"إنه ليس مجرد افطار صائم بل هي محبه موروثة مخلوطة بأصالة الأجداد التي لم يستطيع الزمن محوها أو زعزعتها".

كما شاركت السيدة افراح عويضة رئيسة مجلس ادارة جمعية تنمية المراة الريفية ، وعددًا من شباب المركز" المسلمين والأقباط "، في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في محطة فرشوط قبيل الإفطار وأذان المغرب بدقائق قليلة".

وعلى صعيدا اخر، شارك الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، العاملين بمرفق النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حفل الإفطار الجماعي، والذي نظمته جمعية النهضة للتنمية والخدمات بنادي السلة بقوص، وخلال حفل الإفطار هنأ رئيس المركز العاملين بالوحدة المحلية بالشهر الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا تقديره لكل العاملين بالمرفق الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وأمانة.

مشيرًا إلى أهمية عملهم الذي يبرز الوجه الجمالي والحضاري للمدينة ، والتي تشهد شوارعها خطة تطوير وتجميل تليق بعراقة وأصالة المدينة أمام أهلها، وأمام الزائرين.

كما قدم شكره لمسئولي الجمعية علي هذه اللفتة الإنسانية من مجلس اداراتها تجاه هذه الفئات التي تعمل في ظروف مناخية صعبة، فضلا عن طبيعة عملهم الشاقة فى كافة الظروف والأحوال الجوية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح فى خدمة الوطن .