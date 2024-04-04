الخميس 04 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. تخفيض أسعار الزيوت والسمن والدقيق والأرز في المجمعات الاستهلاكية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "تخفيض أسعار الزيوت والسمن والدقيق والأرز في المجمعات الاستهلاكية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

المبعوث الأممي يشيد بدور مصر في الأزمة السياسية بليبيا 

تأجيل نظر قضية فساد "التموين" لتعذر حضو ر المتهمين 

مصر تواصل الضغوط لمنع إسرائيل من اجتياح رفح الفلسطينية

 29 أبريل.. آخر موعد الاستفادة بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"

د. وجدي زين الدين يكتب: خطاب الرئيس والتوافق الوطني 

مدبولي يتابع تنفيذ توصيات "الحوار الوطني" في "التعليم" "

حجازي": صياغة خطة استراتيجية   (2024-2029) لتوحيد سياسات التعليم بالتوافق مع الاتجاهات العالمية 

تحديث المسارات المتاحة للطلاب في المرحلة الثانوية والتركيز على المهارات والقدرات 

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