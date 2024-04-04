اقرأ غدا بالوفد.. تخفيض أسعار الزيوت والسمن والدقيق والأرز في المجمعات الاستهلاكية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "تخفيض أسعار الزيوت والسمن والدقيق والأرز في المجمعات الاستهلاكية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

المبعوث الأممي يشيد بدور مصر في الأزمة السياسية بليبيا

تأجيل نظر قضية فساد "التموين" لتعذر حضو ر المتهمين

مصر تواصل الضغوط لمنع إسرائيل من اجتياح رفح الفلسطينية

29 أبريل.. آخر موعد الاستفادة بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"

د. وجدي زين الدين يكتب: خطاب الرئيس والتوافق الوطني

مدبولي يتابع تنفيذ توصيات "الحوار الوطني" في "التعليم" "

حجازي": صياغة خطة استراتيجية (2024-2029) لتوحيد سياسات التعليم بالتوافق مع الاتجاهات العالمية

تحديث المسارات المتاحة للطلاب في المرحلة الثانوية والتركيز على المهارات والقدرات