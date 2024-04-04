تأثير ارتفاع نسبة الصوديوم على الجسم

في الجسم البشري السليم، يتواجد حوالي 100 جم من الصوديوم، وهو عنصر أساسي لوظائف عدة أعضاء وأجهزة بالجسم. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي زيادة كمية الصوديوم إلى مشكلات صحية خطيرة، وفقًا لما ذكرته الدكتورة أولغا أولانكينا في حديث لصحيفة "إزفيستيا".

تأثير الصوديوم على الجسم

الصوديوم له دور أساسي في توازن الماء والأملاح، ويساهم في تنظيم كمية الدم وضغط الدم، وهو أساسي لنقل النبضات الكهربائية بين الخلايا العصبية والعضلات، مما يسهل الحركة. ويقوم بنقل العناصر المغذية إلى الخلايا وإزالة نواتج الأيض، بالإضافة إلى دوره في التوازن الحمضي القاعدي وامتصاص العناصر المغذية من الطعام، والحفاظ على مستويات الكالسيوم في العظام.

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الإفراط في تناول الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يسبب الوذمة والتورم، وزيادة الشعور بالعطش وزيادة التبول، مما يزيد من ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى. ويشير الخبراء إلى أن زيادة كمية الصوديوم في الجسم تسبب مشكلات في القلب والأوعية الدموية، وهو ما يسهم في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تسبب وفاة ملايين الأشخاص سنويًا.

وبناءً على ذلك، ينصح خبراء المنظمة العالمية للصحة بعدم تناول أكثر من 2000 ملغم من الصوديوم في اليوم، مما يعادل أقل من ملعقة صغيرة من الملح، للحد من مخاطر الصوديوم الزائد في الجسم. ويجب تجنب إضافة الكميات الكبيرة من الملح إلى الطعام، وتجنب تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة التي تحتوي على كميات عالية من الصوديوم، لتجنب المشكلات الصحية الخطيرة التي قد تنجم عن زيادة كمية الصوديوم في الجسم.

على صعيد آخر، يكمن في الشاي فوائد صحية مختلفة يعتمد وجودها على نوع الشاي، ومع ذلك، ينبغي على بعض الأفراد أن يكونوا حذرين في تناول هذا المشروب الشائع، فوفقًا لتحليل طبيبة أمراض جهاز هضمي شهيرة، يحتوي الشاي على مركب التانين (العفص)، وهي مادة طبيعية تعتبر دباغية وتتفاوت تراكيزها حسب نوع الشاي وطريقة تحضيره. يمكن لهذا المركب التفاعل مع الحديد الموجود في الأطعمة، مما يعيق امتصاصه في الجهاز الهضمي.