إقبال كبير على عروض قصور الثقافة بمبادرة "أنت الحياة" بالشرقية

شهدت قرية قهبونة التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، يوما ثقافيا، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ بمبادرة "أنت الحياة"، في إطار برامج احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

عرض فنى

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الشرقية للعرائس، شهد أداء دراميا صوتيا للأطفال عن مشروعات حياة كريمة، وعرضا آخر لفرقة الشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد صلاح وقدمت الفرقة أناشيد: اللهم صل وسلم، يا أبا الزهراء، المسك فاح، قمر، كن مع الله، خير خلق الله، سبحانك، لاجل النبي"، وذلك وسط حضور وتفاعل كبير من أبناء القرية.

نفذت الفعاليات بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر، بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وشهدت حضور محمد العوضي رئيس مجلس ومدينة الحسينية وعدد من التنفيذيين ومسئولي حياة كريمة والثقافة.

في سياق آخر وضمن برامج الفرع المنفذة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، عقد بيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع مدرسة الصوة الثانوية المشتركة محاضرة عن حقوق المرأة وتمكينها، تحدث بها د. محمد رمضان، عن مبادرة قدوة تك لتمكين المرأة المصرية من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير مشروعها، كذلك المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي.

وعلى صعيد الأنشطة الفنية نفذ قصر ثقافة فاقوس ورشة فنية في الرسم الحر بمدرسة المزارقة الإعدادية المشتركة، كما نفذ بيت ثقافة أبو حماد ورشة حكي مع الأطفال، إلى جانب ورشة فنية للرسم والتلوين.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها بالقاهرة والمحافظات، وسط أجواء احتفالية مبهجة، كما تقدم برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، وأنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في 14 محافظة.

لقاءات توعوية وورش فنية لثقافة الإسكندرية بالمشروع الثقافي ببشاير الخير

من ناحية أخرى ، نظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمدينة بشاير الخير، شهدت عددا من الأنشطة بالمكتبة المتنقلة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال العام الدراسي الحالي، المنفذ بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، ومديرية التربية والتعليم، وذلك بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، في إطار خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.

أقيمت الفعاليات بمدرسة أميرة لطفي الرسمية لغات، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم، وإدارة غرب التعليمية، واستهلت بلقاء بعنوان "التغدية السليمة خلال فترة الامتحانات" تناولت خلاله د.صافيناز محمود مسئول الإعلام الريفي بمديرية الزراعة، التوعية بخطورة الأغذية التي تحتوي على ألوان صناعية، موضحة الآثار السلبية لذلك على نشاط الطفل ومستوى تحصيله الدراسي.

من ناحيتها أكدت د. مها أحمد من مديرية الزراعة، على ضرورة الابتعاد عن الوجبات السريعة التي تجعل الجسم أكثر عرضة للأمراض السرطانية، مع تناول الغذاء الصحي، لما يحتويه على عناصر غذائية تعمل على تنشيط الذاكرة.

وتواصلت الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، بمحاضرة بعنوان" أركان الصيام" تحدثت خلالها عبير عمرو مسئول العلاقات العامة عن موجبات الصيام ومبطلاته، تلاها ورشة حكي تضمنت مناقشة كتاب بعنوان "الأمانة" ضمن سلسلة "هذه أخلاقنا".

واختتم اليوم بورشة لتعليم الرسم والتلوين وفقرة قراءة حرة تنفيذ منى طه أخصائي المكتبات، بحضور محمد سليمان مدير عام إدارة غرب التعليمية وسعيدة الشحات مدير المدرسة.

فعاليات المشروع الثقافي بالإسكان البديل تنفذ بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، وتأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بعدد من المحافظات كالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وبورسعيد.