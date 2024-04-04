وزير الصناعة المغربي: نتوقع المزيد من الاستثمارات في بطاريات السيارات الكهربائية

قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إن الحكومة المغربية تجري محادثات لجذب المزيد من مصنعي البطاريات الكهربائية في إطار سعيها لتكييف قطاع السيارات المتنامي مع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

وزير الصناعة والتجارة رياض مزور

يتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية المغربية بمبلغ 14 مليار دولار في عام 2023 ، بزيادة 27٪.

المغرب هو موطن لمصانع الإنتاج من قبل Stellantis ورينو مع قدرة إنتاجية سنوية مجمعة تبلغ 700,000 سيارة بالإضافة إلى مجموعة من الموردين المحليين.

في الأسبوع الماضي ، أعطت الحكومة المغربية الضوء الأخضر لشركة صناعة البطاريات الكهربائية الصينية BTR New Material Group لبناء مصنع بالقرب من طنجة لإنتاج الكاثودات المكونة الرئيسية.

قال مزور في مقابلة مع رويترز"هذه هي مذكرة التفاهم الأولى التي حولناها إلى اتفاقية استثمار" .

مصنع صيني آخر ، CNGR Advanced Material ، من المتوقع أن يبني مصنعا للكاثود في جرف الأصفر على بعد 100 كيلومتر جنوب الدار البيضاء، حيث خصصت الحكومة 283 هكتارا لصناعات البطاريات الكهربائية.

وقال "BTR و CNGR أو غيرها من المصانع ستكون قادرة على تزويد المصانع العملاقة في المغرب والخارج".

وفي العام الماضي، اتفقت الحكومة المغربية وشركة غوتيون الصينية على النظر في إنشاء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في المملكة باستثمارات تصل إلى 6.3 مليار دولار في نهاية المطاف.

وأضاف ميزور إن مشروع Gotion يتقدم من خلال المناقشات حول البصمة والموقع.

وأوضح: "سيكون هذا مصنعا عملاقا محتملا" ، في إشارة إلى مصانع إنتاج البطاريات على نطاق واسع.

وقال إن المفاوضات جارية أيضا مع خمسة مصنعين آخرين لإنشاء مصانع مماثلة ، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

في حين أن الاستثمار في البطاريات هو "أحد المسارات لإعداد قطاع السيارات لمتطلبات التنقل الكهربائي" ، قال الوزير إن الخطوات التالية ستكون منصة السيارة والمحرك الكهربائي.

وقال إنه بحلول عام 2030 ، من المقرر أن تمثل السيارات الكهربائية المصنوعة في المغرب ما يصل إلى 60٪ من السيارات المصدرة ، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لعام 2035.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة Stellantis 50,000 سيارة كهربائية فائقة الصغر في مصنعها في القنيطرة.

وتخطط رينو لبدء إنتاج نسخة هجينة من داسيا جوغر ذات السبعة مقاعد في مصنع طنجة في النصف الثاني من هذا العام بطاقة 120 ألف سيارة سنويا.

تابع مزور: "نحن نعمل على تحويل سلسلة القيمة الخاصة بنا تدريجيا وزيادتها لتكون مناسبة لتقديم جميع أسواقنا بسلسلة قيمة تنافسية ومتكاملة للغاية".

قالت الشرطة المغربية، إنها صادرت أكثر من 10 أطنان من راتنج القنب من قارب صيد في أغادير واعتقلت 13 مشتبها بهم.

وأضافت الشرطة المغربية، أنها تحقق في صلات محتملة بشبكات دولية لتهريب المخدرات.

سمح المغرب، وهو منتج رئيسي للقنب الهندي، بزراعة وتصدير واستخدام القنب للأغراض الطبية والتجميلية والصناعية منذ عام 2021، ولكن ليس للاستخدام الترفيهي.

وجه السفير محمد آيت أوعلي المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، رئيس الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الشكر للأمانة العامة للجامعة العربية على ما قدمته لدولة المغرب خلال فترة رئاستها لمجلس الجامعة على مدار ال 6 اشهر الماضية، وما لمسه من تعاون من مجلس الجامعة على المندوبين الدائمين لخدمة قضايا العملة الغربي المشترك.

واستعرض المندوب الدائم لدولة المغرب اليوم الاثنين خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة العادية 161 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن الدورة الماضية والتي تراستها المغرب شهدت العديد من حراك عربي كبير وتنظيم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العديد من الاجتماعات لتعزيز اواصر العمل العربي المشترك، والتي تزامن معها العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه تم عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدعوة من المغرب لبحث تطورات العدوان على قطاع غزة، وبحث تكثيف الجهود العربية لوقف هذا العدوان الاسرائيلي، بالإضافة إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للموقف العربي للرد على المذكرة التي وقعتها إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال والتأكيد على الرفض العربي لتلك المذكرة، واجتماع أخر لوزراء الخارجية العرب حول القصف الإيراني الذي استهدف مناطق عراقية في مدينة أربيل.

وأشار إلى أن رئاسة بلاده شهدت كذلك عقد منتدى التعاون العربي الروسي والذي عقد في العاصمة المغربية مراكش في شهر ديسمبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية وروسيا وكانت من ثماره الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وشدد أن المغرب لم تدخر جهدا خلال تلك الفترة لانجاح جهود العمل العربي المشترك، لافتا إلى أننا أمام وضع غير مسبوق لترسيخ العمل العربي المشترك والبحث عن دوائر الاتفاق والانخراط بكل جدية في منظومة العمل العربي المشترك.