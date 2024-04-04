الإسماعيلي يعلن رفع إيقاف القيد عن النادى

أكد المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أنه تم رفع إيقاف القيد عن النادى اليوم عقب سداد مبلغ قدرة 3 ألاف فرانك سويسري.

‏‎وأوضح نصر أبو الحسن خلال تصريحات إذاعية " هناك 5 قضايا أخرى فى الفيفا من جانب 4 لاعبين أجانب تقدر قيمتها 4 مليون دولار غرامات ونعمل على حلها حاليا لتجنب تعرض النادي لإيقاف القيد مره آخرى بعد سداد مستحقات التونسي فخر الدين بن يوسف بشكل كامل".

وبشأن موقف لاعب الفريق الأسبق إياد العسقلاني فقد أشار رئيس النادي الإسماعيلي :" هناك بند فى عقده لا يسمح له بالعودة إلى مصر خلال السنتين الأولى في عقده الاحترافي ،العسقلاني تم تسويقه بمبلغ يقدر بنحو مليون دولار لتوفير العملة الصعبة وهناك بند فى عقده يقضي بحصول النادي على نسبة 10% كعائد بيعه لأي نادٍ آخر ".

وبشأن ملف استمرار إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للفريق فقد شدد أبوالحسن :"لا توجد أي نية للتفريط فيه والهدف من استمراره هو بناء جيل جديد للفريق قادر على المنافسة على المنافسة والابتعاد عن المراكز المتأخرة ".

وتابع رئيس النادي الإسماعيلي تصريحاته :" لن يرحل أي لاعب عن الفريق بدون بموافقة اللجنة الفنية وبالتنسيق مع المدير الفني ،نستهدف حاليا لبناء جيل جديد من خلال الحفاظ على القوام الأساسي بغرض إعادة الفريق لوضعه الطبيعي".

واستكمل أبو الحسن تصريحاته :"الأهلي الليبي تفاوض معي لضم عبد الرحمن مجدي نجم الفريق لصفوفه إلا أن المفاوضات لم تكتمل".

وأضاف رئيس النادي الإسماعيلي :"علاقتى جيده بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي و هناك خطط لإستضافة مجلس إدارة الأخير من أجل تعميق العلاقات الثنائية وإزالة علامات التعصب بين جماهير الناديين".

واختتم حديثه :"حسني عبد ربه يعد أحد رموز النادي الإسماعيلي ولاتوجد أية أزمات معه وهناك ترحيب كبير بعودته للعمل داخل النادي والاستفادة من خبراته وتقديم يد العون من جديد".