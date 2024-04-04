«سَلَامٌ هِىَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ»‏ «القدر»: 5

روائع الخط العربي

هنا اختار الخطاط والفنان (ثروت عمارة) كتابة الآيات الكريمة بخط الثلث كما استخدم الخط كإطار للعمل الفنى بدلًا من الزخارف، وهذا الأسلوب يعطى قيمة للعمل الفنى ويبرز جمال الخط العربى، وهو نفس أسلوب الخطاط المصرى المرحوم (محمد حسني)، حيث استطاع الفنان تحقيق معادلة التوازن بين الكتلة والفراغ، حيث قام بكتابة الآية داخل شكل شبه مستطيل وكأنه يدلل على الارتباط الوثيق بين الحياة الدنيا والآخرة بكونها وحدة واحدة متجانسة، حيث تتداخل الحروف مع بعضها مكونة كتلة وميزان بما يحقق العنصر الجمالى للوحة باحترافية عالية.

الخطاط والمصمم المصرى (ثروت محمد إبراهيم عمارة)