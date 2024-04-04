الإسماعيلي: إيهاب جلال مستمر ولن يرحل أي لاعب دون موافقة الجهاز الفني

أكد المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أن إيهاب جلال مستمر على رأس الجهاز الفني، كما أنه لن يرحل أي لاعب عن صفوف الفريق بدون بموافقة اللجنة الفنية وبالتنسيق مع المدير الفني.

وبشأن ملف استمرار إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للفريق فقد شدد أبوالحسن :"لا توجد أي نية للتفريط فيه والهدف من استمراره هو بناء جيل جديد للفريق قادر على المنافسة على المنافسة والابتعاد عن المراكز المتأخرة ".

وتابع رئيس النادي الإسماعيلي تصريحاته :" لن يرحل أي لاعب عن الفريق بدون بموافقة اللجنة الفنية وبالتنسيق مع المدير الفني ،نستهدف حاليا لبناء جيل جديد من خلال الحفاظ على القوام الأساسي بغرض إعادة الفريق لوضعه الطبيعي".

واستكمل أبو الحسن تصريحاته :"الأهلي الليبي تفاوض معي لضم عبد الرحمن مجدي نجم الفريق لصفوفه إلا أن المفاوضات لم تكتمل".