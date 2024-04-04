إستقبل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالقصر الرئاسي بجوبا اليوم الخميس ، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اير.

مالك عقار يبحث مع سلفاكير أزمة السودان

بحضور السفير جمال مالك القائم بأعمال سفارة السودان بجوبا ، ومن جانب حكومة جنوب السودان مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية الفريق توت قلواك ووزير شؤون الرئاسة.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بجانب التشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة في تصريح صحفي أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية والقضايا الإنسانية والاقتصادية في السودان وتداعيات الحرب على المؤسسات الاقتصادية في البلدين وأهمية فتح المعابر بين البلدين .

وكشف نائب رئيس مجلس السيادة عن قمة مرتقبة تجمع رئيس مجلس السيادة ورئيس جمهورية جنوب السودان بعد عيد الفطر المبارك .

وأوضح مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك في تصريح صحفي، أن رئيس جمهورية جنوب السودان تلقى تنويرا كاملا من نائب رئيس مجلس السيادة حول تطورات الأوضاع في السودان وتداعيات الحرب.

وأكد حرص بلاده التام على إستباب الأمن والسلام والإستقرار في السودان وسعيها الجاد لإيجاد حل للازمة الراهنة التي يمتد اثرها السالب على الأوضاع بجمهورية جنوب السودان.

وأضاف توت أن اللقاء تناول قضية خط أنابيب البترول بين جنوب السودان والبحر الأحمر وضرورة الإسراع في اصلاح الأعطال الهندسية حتى تعود للخدمة في أقرب وقت.

جمهورية جنوب السودان

وصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اير ظهر الاربعاء، إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان ، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وسيجري نائب رئيس المجلس، خلال الزيارة، لقاء مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت،لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في السودان ، و مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين .

وكان في إستقباله بمطار جوبا الدولي مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك وطاقم السفارة السودانية .

ثمن نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار اير، الأدوار الوطنية المشرفة التي يضطلع بها الصندوق القومي لرعاية الطلاب في إيواء النازحين واللاجئين في الولايات الآمنه.

مكتبه ببورتسودان

وتعهد سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم الأمين العام للصندوق دكتور أحمد حمزة الأمين، برعاية الخطط والبرامج والأنشطة التي يقدمها الصندوق.

من جانبه أوضح دكتور أحمد حمزة في تصريح صحفي أن اللقاء إستعرض البرامج الاستراتيجية للصندوق و نتائج الجولة الأخيرة بالولاية الشمالية وإفتتاح المدينة الجامعية بمدينة كريمة وتكوين مجلس أمناء الصندوق القومي لرعاية الطلاب .

إطلع نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار اير على الأوضاع الأمنية والسياسية والخدمية بمنطقة أبيي وأمن سيادته خلال لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي على ضرورة العمل الجاد لحل كافة القضايا وتذليل العقبات وتوفير الخدمات الأساسية الضرورية للمواطنين .

من جانبه أوضح العميد الركن دكتور عمر عبدالله الفكي عضو اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي أن الوفد أطلع نائب رئيس مجلس السيادة على كافة الأوضاع بمنطقة أبيي وإستئناف عمل اللجنة الإشرافية بعد توقفه خلال الفترة الماضية .

جانب من اللقاء

مالك عقار ورئيس جنوب السودان