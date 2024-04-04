افتتاح الندوة الوطنية حول التعلم مدى الحياة

افتتح الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور حجازي إدريس مستشار وزير التربية والتعليم لمحو الأمية، الندوة الوطنية حول: التعلم مدى الحياة.

جاء ذلك في إطار المبادرة الوطنية للقرائية والتعلم مدى الحياة، يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 طريق تطبيق زووم.

ونظمت ندوة التعلم مدى الحياة انطلاقا من إرساء الجمهورية الجديدة التي تشيدها القيادة المصرية والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وإعداده لجودة الحياة، وخطة مصر للتنمية المستدامة وخاصة الهدف الرابع منها رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة تعليم الكبار والشركاء في القطاع الحكومي والقطاع المدني، وبخاصة الجمعيات الأهلية، والتي أدت إلى خفض في معدل الأمية، إلا أن أعداد الأميين يزيد عن 15 مليون أمي؛ ويرجع ذلك فى مجموعة متشابكة من التحديات منها زيادة عدد المتسربين، وصعوبة جذب الأميين إلى

الفصول ، وغياب البيانات التفصيلية، وهشاشة التنسيق بين الجهات الشريكة، وعدم مواكبة محتويات

البرامج المقدمة لمتطلبات العصر، وهشاشة صلات الوصل بين التعليم النظامي وغير النظامي مما يزيد

من نسب الارتداد، وبالتالي الهدر التربوي؛ مما يسبب تحديا كبيرا للتأصيل للتعلم مدى الحياة.

وتنطلق المبادرة الرقمية للقرانية والتعلم مدى الحياة من توجهات القيادة السياسية مراعية التوجهات

الدولية المتمثلة في توصية 2015 لتعليم الكبار وتعلمهم، وإطار عمل مراكش والقمة العالمية للتعليم

التحويلي 2022، ويأتي هذا اللقاء لإلقاء الضوء على التحديات والفرص المتاحة والتجارب المتنوعة وطنية، وإقليمية، ودولية؛ لتفعيل التعلم مدى الحياة .

موضوعات ندوة التعليم مدى الحياة

وتضمنت ندوة التعلم مدى الحياة المفهوم والتطور في ظل المبادرة الوطنية، والتحديات التي تواجه إنفاذ التعلم مدى الحياة في مصر، والفرص المتاحة للتأصيل للتعلم مدى الحياة وجعله واقعا معاشا، وقضايا التعلم مدى الحياة الواقع والمأمول.

وتضمنت ندوة التعلم مدى الحياة الرقمنة والتعليم الأخضر على ضوء مفهوم التعلم مدى الحياة، ورؤية استشرافية لتطوير سياسات تعليم الكبار نحو التعلم مدى الحياة.

ووجه الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوليه فترة رئاسية جديدة.

وأكد عبد الواحد بأنه يعاهد فخامته على تحقيق الهدف الأسمى وهو مصر بلا أمية تحت قيادته الحكيمة،ثم نقل عبد الواحد تحيات معالي الوزير رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجهود المبذولة في مجال محو الأمية، وإلى جميع المشاركون في الندوة،وأكد عبد الواحد دعم معالي الوزير للهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأضاف عبد الواحد بأن خلال الفترة القصيرة الماضية كان هناك مشاركة ايجابية من الجميع، وأننا نقدم كل الدعم لاطلاق المبادرة الوطنية للتعلم مدى الحياة.

وأشاد عبد الواحد بالدور الذي يقوم به مركز تعليم الكبار بسرس الليان بقيادة الدكتور محمد القاضي، وكذلك معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة.

وشارك في الندوة حجازي إدريس مستشار وزير التربية والتعليم لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة وعنوان االمشاركة التعلم مدى الحياة بين المفهوم والتطور في ظل المبادرة الوطنية للقرائية والتعلم مدى الحياة.