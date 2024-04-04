مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10 .. اختفاء زوجة أحمد خالد صالح

شهد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10، بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، مفاجأت كثيرة، حيث يقرر (مروان) قضاء يوم كامل برفقة ابنع (عمر) بينما تتابع ليلى مهامها الجديدة في العمل بعد الترقية.



وتشهد أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10، بمقابلة (عمر) صديق له في المدرسة بالصدفة فيرتبك ويقلق (مروان) - آسر ياسين، من رد فعله و انتكاسه نفسيا من جديد.

وتتابع أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10، بمقابلة (نهى) اخوها و هي تحاول ان تطمئن عليه بعد أن شكت في عودته للمخدرات من جديد وتؤكد له أنها في ظهره وستحاول مساعدته برغم المشاكل التي يسببها فيها .



وتستكمل أحداث الحلقة، بمقابلة (أمينة) و (حسن) - أحمد خالد صالح، وتحاول مساعدته في ازمته المالية، ويدعوها لحضور حفلة معه بينما تستشيرها (ليلي) - عائشة بن أحمد وهي مرتبكة في موضوع البوست وتفكر في حذفه.

يعود عماد بأخبار لمروان أن ما حدث كان بسبب سوء تفاهم، بينما تلومه (فريدة) - بسمة، على اختفاؤه و تأخره في تسليم المشروع.



يحاول (حسن) الوصول لنهى التي اختفت برفقة الأولاد و قد بدأ يشعر بالقلق اكثر فأكثر عليه مما دفعه للإنفعال على إيهاب كي يصل اليها حتى تظهر فجأة.



ويحاول (مروان) الوصول لطريقة أخرى للتواصل مع زينب ثم يفاجأ بأن (ليلى) قد نشرت بوست على السوشيال ميديا قد يفتح لهم باب جديد.

وهو من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة .



مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار الحلقة 10، بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد،على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار الأغنية الدعائية للعمل، بعنوان "ملناش غير بعض" ويغنيها النجم أحمد سعد، من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو.

الأغنية تم طرحها عبر منصات الشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي و صفحات الفنان أحمد سعد عبر السوشيال ميديا أيضا.









المسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة .

المسلسل يتم عرضه عبر قنوات dmc وart و منصة watch it، وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.

وكشفت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار، بطولة النجم آسر ياسين، الفنانة عائشة بن أحمد، الإعلان التشويقي الرسمي للعمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار

الإعلان التشويقي حظي بإعجاب كبير من الجمهور وحصد الكثير من التعليقات المعربة عن انتظارهم وترقبهم لعرض المسلسل.

تفاصيل مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار، من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

مسلسل بدون سابق إنذار

المسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة، سيتم عرضه عبر قنوات dmc وart و منصة watch it، وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.