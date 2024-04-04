ندوة عن الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بالمنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنظيم الندوات واللقاءات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية الخاصة بالمرأة المنياوية، بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.

وذلك فى اطار سعى الدولة لتمكين المرأة المصرية ، وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " وفى ضوء توجيهات وزارة الشباب والرياضة ، وتعليمات مديرية الشباب والرياضة برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة، حيث قامت مديرية الشباب والرياضة بتنفيذ ندوة عن الإرشاد والتنشئة المتوازنة ، بالتسيق بين مديرية الشباب و الرياضة بالمنيا، والمجلس القومى للمرأة ، وتم التنفيذ بإدارة شباب مغاغة ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ، بمشاركة 40 سيدة و فتاة من مركز شباب دهروط ، بحضور منسقين من المجلس القومى للمرأة ،و مدير المركز، ومشرفى النشاط المركز.

جاء ذلك انطلاقا من حرص إدارة شباب مغاغة ، بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب ، لضبط سير العمل وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها و إنتظام العاملين بها خلال شهر رمضان المبارك ، ويأتى ذلك وفقا لتعليمات وتوجيهات دكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، دكتور أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه حمدى مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة..

وفي سياق متصل ، يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جهوده في تنفيذ سلسلة دورات تدريبية على "ريادة الأعمال" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و مشروع تنمية الأسرة المصرية ، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف التمكين الإقتصادي لسيدات قرى المبادرة بالمرحلة الثانية بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر ويعود بالنفع على المجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن التدريب يستهدف الوصول للسيدات بالقرى المستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى (بنى مزارـ سمالوط)، حيث شملت الدورات التدريبية خلال الأسبوع الأول 125 سيدة بقرى (منشأة اليوسفى ـ شلقام ـ بنى صامت ـ اطسا البلد)، وذلك بمشاركة رائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين، وعدد من عضوات المجلس القومي للمرأة.