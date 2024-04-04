المؤبد لعاطل أنهى حياة آخر لخلافات سابقة في بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بـ قتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة بولاق الدكرور.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم 20 سنة،عاطل، قتل المجنى عليه، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله بسبب خلافات سابقة بينهما، وما أن ظفر به حتى وجه صوبه عدة ضربات بسلاح ابيض "مفك" تجاه جسده تسبب فى وفاته فى الحال.

وكشفت أقوال أحد شهود العيان، أنه حال عودته من عمله شاهد المتهم يتشاجر مع المجنى عليه، فتمكن من فض المشاجرة بينهما، بالتعاون مع الأهالى إلا أن المتهم أتى من خلفهم واتجه صوب المجنى عليه مسددا له ضربات بسلاح أبيض "مفك" بصدره فسقط أرضا متاثرا بإصابته.

ومن جهة اخرى قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 15 سنة، لإدانتها بقتل والدتها بسبب خلافات أسرية فى منطقة بولاق الدكرور.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان، ودكتور ايهاب طلعت يوسف، وأمانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.

المتهمة أعدت للجريمة أسلحة بيضاء وسلك كهربائى

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمة " و.س" 45 سنة ، ربة منزل، قتلت والدتها المجنى عليها " ا . ك" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها على إثر خلافات أسرية متكررة بينهما يوميا، وما أن ظفرت بها حتى انهالت عليها وكالتها عدة ضربات بأسلحة بيضاء " أجنة حديد ، سلك كهربائى" أعدتها مسبقا لارتكاب جريمتها والتى تسببت فى وافتها.



ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة المتهم بسرقة أمريكي الجنسية والتعدي عليه بالضرب، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في أمر إحالة أن المتهمين المتهمين "عمرو.ج" 27 سنة تاجر تموين، "أحمد رضوان" 25 سنة عامل، "احمد قناوي" 22 سنة عامل، "احمد حمدي" 24 سنة عامل، قاموا بسرقة أجانب بطريق الإكراه والتعدي عليهم بالضرب مستخدمين سلاحا أبيض بمنطقة بولاق الدكرور.



وأضاف أن أمر الإحالة في القضية رقم 20408 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين سرقوا المجني عليهما كلا من "مبارك ابكر" سوداني الجنسية و"محمد إسحاق" أمريكي الجنسية، بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن افتعلوا معهما شجار زاعمين رفضهم اتجارهما في المواد المخدرة، وما أن ظفروا بهما حتي تعدوا عليهما بالضرب مستخدمين سلاح أبيض(مطواه) محدثين إصاباتهما الموصوفة بالتقرير الطبي.

فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على مبالغهما المالية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت لهم التحقيقات تهمة أنهم احرزوا بغير ترخيص سلاح أبيض مطواه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والرابع في تنفيذ جريمتهم بأن دبر مخططا لسرقة المجني عليهما وساعدهم بمعلومات تفيد ثراء المجني عليهما، وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وجاء في التقرير طبي رقم 7392 صادر من مستشفى الهرم باسم المجني عليه مبارك، يفيد وجود جرح قطعي في الرأس حوالى 4 سم وتم عمل غرز جراحية.

كما جاء في التقرير الطبي رقم 73393 الصادر من مستشفى الهرم، الخاص بالمجني عليه محمد إسحاق، يفيد بوجود كدمات بالكتف.