تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد .. محمد صلاح يقود الهجوم

أعلن المدير الفني يورجن كلوب تشكيل فريق ليفربول الرسمي لمواجهة شيفيلد يونايتد التي ستنطلق بعد قليل على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالأتي:

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

الدفاع: جو جوميز – فيرجل فان دايك – إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبرخ - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة وحيده عن أرسنال المتصدر، وفي حال فوز الريدز الليلة سيستعيد صدارة البريمييرليج بفارق نقطتين عن آرسنال.