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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد .. محمد صلاح يقود الهجوم

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن المدير الفني يورجن كلوب تشكيل فريق ليفربول الرسمي لمواجهة شيفيلد يونايتد التي ستنطلق بعد قليل على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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الليلة.. ليفربول يسعى للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي أمام شيفيلد

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تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد.. محمد صلاح يقود الهجوم

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالأتي:

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

الدفاع: جو جوميز – فيرجل فان دايك – إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبرخ - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة وحيده عن أرسنال المتصدر، وفي حال فوز الريدز الليلة سيستعيد صدارة البريمييرليج بفارق نقطتين عن آرسنال.

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