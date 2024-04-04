الخميس 04 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سرايا القدس تقصف مستوطنة نتيفوت بالنقب المحتل.. والاحتلال: إصابة إسرائيليين خلال هروبهم

صاروخ
صاروخ

قالت سرايا القدس، إنها قصفت نتيفوت ومحيطها بالنقب الغربي برشقة صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا.

وأعلن موقع انتلي نيوز العبري، عن سقوط صاروخين في مستوطنة نتيفوت بالنقب المحتل، وإصابة بعض المستوطنين بجروح طفيفة أثناء هربهم للملاجئ في أعقاب دوي صفارات الانذار في نتنيفوت بغلاف غزة.

 

وتحدثت وسائل الإعلام ، أن هناك معلومات عن عملية استهداف القافلة الكبيرة التي كانت تنقل معدات عسكرية إلى إيلات.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل.. 

 

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