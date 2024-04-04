حملات رقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار بإطسا في الفيوم 

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، بتنفيذ عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار بالتعاون مع الإدارة التموينية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بضرورة المتابعه المستمرة للأسواق، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والتزام التجار بالأسعار المحددة.

ووجه المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا نواب المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالمرور المستمر على الأسواق والمنشآت التجارية للتأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية والمعلن عنها بأسعار منخفضه عما كانت للتخفيف عن كاهل المواطن.

رئيس مدينة إطسا يوجه باستمرار المتابعة اليومية للأسواق والمحال التجارية

وأوضح رئيس المركز أنه تم تنفيذ عدة حملات برئاسة المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، تم خلالها متابعة الأسواق والمنشآت والمحال التجارية داخل مدينة إطسا لتفقد أسعار السلع الغذائيه والتأكد أيضاً من وزنها ومدة صلاحيتها حتى تكون مطابقة لما صدر فى القرار الوزاري، وتكون فى متناول الجميع وذلك بالتنسيق مع الإدارة التموينية والرقابة التموينية بإطسا.

كما ترأس المهندس محمد ابوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى حملة مكبرة بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والإدارة التموينية تم خلالها متابعة عدد من الأسواق والمنشآت والمحال التجارية بالوحدات المحلية القروية التابعة لمركز إطسا وتفقد أسعار السلع الغذائية والتأكد أيضاً من وزنها ومدة صلاحيتها حتى تكون مطابقه لما صدر فى القرار وتكون فى متناول الجميع وذلك بالتنسيق مع إدارات التموين الفرعية بالقرى.

وأوضح رئيس مركز ومدينة إطسا أن الحملات استهدفت عدد من شوارع المدينة وقرى المركز، تم خلالها التأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم المعروضة حفاظا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى متابعة الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المحددة، مضيفا انه تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة إظهار قوائم الأسعار بالمحلات مع الإلتزام بتوجيهات الدولة المصرية بتخفيض أسعار السلع الأساسية وتوافرها بالمحلات، كما تم خلال تنفيذ الحملة ضبط عدد من المخالفات بمعرفة إدارة الرقابة التموينية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية القروية بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية وانخفاض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 – 20 %، تنفيذا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.