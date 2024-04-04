شهيد الشهامة بطنطا.. إبراهيم البرلسى شاهد الغرقى الأربعة فهب لإنقاذهم فغرق معهم

كشفت تحقيقات حادث سقوط سيارة سوزوكي فى ترعة كورنيش طنطا وغرق 4 من أسرة واحدة بينهم طفل 7 سنوات، عن بطولة شهيد الشهامة إبراهيم محمد صبرى البرلسى 17 سنة عامل فى كافيتريا بذات المنطقة والذى أسرع بنزول الترعة لينقذ ما يمكنه انقاذه ولكنه غرق معهم.

أسرة واحدة



ووقع الحادث فجر اليوم عندما سقطت سيارة بالترعة وغرق كل ركابها وهم أفراد أسرة واحدة.



وكان اللواء خالد عبد السلام مدير امن الغربية تلقى بلاغا بسقوط سيارة بترعة محلة منوف بنطاق استاد طنطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الدفاع المدنى والإنقاذ وقيادات مرور الغربية برئاسة العميد وائل حمودة مديرإدارة المرور، وتم انتشال جثامين الركاب ورفع السيارة، وتبين أن الضحايا 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفل 7 سنوات، والخامس شهيد الشهامة الذي حاول إنقاذهم.



والضحايا هم:

وليد محمد إسماعيل 13 سنة

رامى ابراهيم الصاوى 37 سنة

شوقى محمد إسماعيل 35 سنة

محمد وليد إسماعيل 7 سنوات

إبراهيم محمد صبرى البرلسى 17 سنة

وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثث بعد بيان سبب الوفاة وتولت التحقيق.