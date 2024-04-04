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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو يقود التشكيل المثالي للجولة 26 من الدوري السعودي

رونالدو لاعب النصر
رونالدو لاعب النصر السعودي

أعلن موقع سوفا سكور المتخصص في إحصائيات كرة القدم عن التشكيل المثالي للجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وشهد التشكيل تواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو في قيادة الهجوم بعدما حصل على تقييم 10 عقب تسجيله هاتريك في شباك أبها.

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وقاد رونالدو النصر للفوز على أبها في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس بنتيجة 8-0، وشهدت المباراة تسجيل كريستيانو رونالدو 3 أهداف وصناعة هدفين.

وجاء التشكيل المثالي للجولة كالأتي:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: الخيبري – رومان سايس – ياغو – صولان

الوسط: أوتافيو – روبن نيفيز – العلاوي

الهجوم: سالم الدوسري – رونالدو – الكويكبي

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