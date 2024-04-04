عاجل.. سرايا القدس تستهدف جنود الاحتلال وتدمر آلياتهم في غزة بقذائف الهاون

استهدفت سرايا القدس عدد من جنود الاحتلال في مناطق متفرقة في خانيونس ومنطقة الشيخ عجلين غرب غزة، ودمروا آليات خاصة بالعدو، وقصفت موقع كيبوتس "كفار عزة" بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت سرايا القدس، بالاشتراك مع قوات عمر القاسم، إنها استهدفت تجمعا لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون، في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.

وأعلنت القدس في بيان: أنه بعد عودة مجاهدينا من نقاط الاشتباك في خانيونس أكدوا تنفيذهم عددا من المهام:

استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في أحد المباني بقذيفة مضادة للدروع والتحصينات وفجروا دبابة صهيونية بعبوة "برق - صدمية" في نفس المكان.

أسقط مجاهدونا طائرة صهيونية مسيرة من نوع "درون" والسيطرة عليها.

استهدف مجاهدونا تجمعات لجنود العدو بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 محيط مستشفي الأمل ومنطقة العرايشية في محاور تقدم غرب خانيونس.