إحالة مسئول بيع بمنفذ شركة شهيرة للصناعات الغذائية لمحكمة الجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، مسئول بيع منفذ منتجات شركة مشهورة للصناعات الغذائية، لمحكمة الجنايات لاتهامه باختلاس أموال الشركة.

إحالة مسئول بيع بمنفذ شركة شهيرة للصناعات الغذائية للمحاكمة

جاء بأمر الإحالة أنه بصفته عاملًا بإحدى شركات المساهمة مسئول- البيع بمنفذ شركة مصر للصناعات الغذائية اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس منتجات غذائية بمبلغ مقداره ٣٣٢,٣٤٠ جنيه ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعون جنيها.

وتعد الأموال مملوكة لجهة عمله آنفة البيان - والمسلمة إليه وفقا لاختصاصات وظيفته لبيعها وتوريد قيمتها لجهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.

الإعدام لمُدانٍ في قضية مصرع اللواء اليمني

ومن جهة اخرى قضت محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في زينهم، بمُعاقبة مُتهم بالإعدام، وذلك في قضية مصرع اللواء اليمني.

حيث قضت حضورياً اولاً بإعدام رمضان محمد جنيدي علي الإعدام شنقاً

كما قضت بمُعاقبة إسراء صابر بالسجن المؤبد، معاقبة عبد الرحمن أشرف وسهير عبد العليم بالسجن 15 سنة لما أسند إليهم.

وقضت المحكمة ببراءة المتهمة الخامسة آية محمود يوسف .

صدر الحكم برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان والدكتور إيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

وجاء في أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء "العبيدي" 50 سنة، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع ‏اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، ‏بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من ‏المسروقات‎.‎

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن ‏المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا إنه قاومهما فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" ‏وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا‎.‎

وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات ‏الشخصية‎).‎