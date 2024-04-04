أحمد عمر هاشم يكشف حكمة جعل الصيام ركن من أركان الإسلام.. فيديو

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى، فرض صيام شهر رمضان لحكمة عظيمة، ألا وهي تقوى الله سبحانه، مشيرا إلى أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام.

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال برنامجه الرمضاني يوميات الرسول، المذاع على قناة صدى البلد، أن الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين، في آياته الكريمة، حين فرض الصيام بذكره في كتابه المجيد، حيث قال عز من قائل:﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾.



وأوضح الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن المولى سبحانه وتعالى كان رحيما بعباده وسهل عبادته وبها العديد من مظاهر اليسر لأدائها، مبينا أن من تلك هذه المظاهر، أن الله تعالى أوجبه على المكلف القادر على الصوم ورخّص للمريض والمسافر الفطر في نهار رمضان.

فضل الذكر

وتحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن فضل ذكر الله سبحانه، مشيرا إلى أن المولى عز وجل يقول" أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا، تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعاً؛ تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة".



وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن ذكر الله يحقق ما يحققه الدعاء وأكثر، مشددا على أن ذكر الله تطمئن به القلوب.



وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أهمية الإكثار من ذكر المولى سبحانه وتعالى، مضيفا أن ذكر الله يحقق ما يحققه الدعاء وأكثر.

فضل العشر الأواخر

وفي حلقة سابقة كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، موجهًا رسالة إلى المسلمين قائلاً: اغتنموا هذه الأيام جيدًا إن قصرتم في الأيام السابقة واذهبوا إلى بيوت الله وعمروها بقراءة القرآن.



وأضاف، أن هذه الأيام هي أيام الخير والبركة وليلة القدر والختام الحسن لهذا الشهر الكريم المبارك.

وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم، اليوم الإثنين: ما بقى من أيام وساعات بما يقدمه الصائم من طاعة صادقة ومخلصة فهو على يقين بأن ربه مطلع عليه ويراه ويجزيه كل الخير، لأن في هذه الأيام تفتح أبواب الخير والطاعة والبركة.



واختتم أحمد عمر هاشم حديثه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكثر من قراءة القرآن في رمضان، حتي يتنزل عليه جبريل ويدارسه القرآن ويقرأه فيسمعه جبريل، ويقرأه جبريل فيسمه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.