مصرع سيدة فى العقد الثالث من العمر بسبب مشادة عائلية بقنا

لقيت سيدة فى العقد الثالث من العمر مصرعها، اليوم الخميس، بطلق ناري إثر نشوب خلافات عائلية، بعد مشادات عائلية بقرية الحرزات، التابعة لمركز نقادة غرب محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة، بمصرع "غ.ج، تبلغ من العمر 32 عامًا، بطلقات نارية في قرية الحرزات مركز نقادة، بسبب خلافات عائلية تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ في نقادة تحت تصرف الجهات المختصة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها وسبب قتل المجني عليها.