كاسترو يتحذ قرارا جديدا قبل موقعة الهلال المرتقبة

اتخذ البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لـ نصر قرارا قبل مباراة الفريق المقرر لها أمام ضمك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.





قرر كاسترو إراحة اللاعبين الأساسيين من المشاركة في مباراة النصر المقبلة أمام ضمك ضمن منافسات الدوري السعودي.



كاسترو استقر على إشراك اللاعبين البدلاء في مباراة ضمك المقبلة حيث يرغب في إراحة لاعبيه الأساسيين استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الهلال في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي ستقام يوم الإثنين المقبل.



وتابعت التقارير الصحفية السعودية أن مباراة ضمك ستشهد مشاركة سلطان الغنام في مركز الظهير الأيمن من أجل تجهيزه لمباراة الهلال المرتقبة.



ويخوض النصر مرانا أخيرا ومعسكر سريع مغلق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها بعد مباراة ضمك يوم السبت قبل أن تسافر بعثة العالمي في رحلة مباشرة من أبها إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة تنقل البعثة.





موعد مباراة النصر والهلال:



ويواجه النصر نظيره الهلال يوم الإثنين على ستاد محمد بن زايد في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

