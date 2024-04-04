السويس للصلب تخفض أسعار حديد التسليح بواقع 5 آلاف جنيها فى الطن

أعلنت مجموعة السويس للصلب أو " صلب مصر " خفض أسعارها من حديد التسليح بواقع 5 آلاف جنيها للطن ،حيث يصل سعر الطن الجديد إلى 40 ألفاً وخمسمائة جنيه على أرض المصنع شاملا ضريبة المبيعات ، بدلا من 45 ألفاً و خمسمائة جنيه . وكشف مصدر مسئول بالمجموعة أن الإنخفاض الجديد هو الإنخفاض الثالث لأسعار الحديد على مدار الشهرين الماضيين حيث كان يباع الطن بنحو 55 ألف جنيها ،وتوالت الإنخفاضات ليصل إلى السعر الجديد وهو 40 ألفا و 500 جنيها بواقع إنخفاض قيمته 14 ألفا و500 جنيه لتمثل نسبة الإنخفاض هذه نحو33 % من السعر الحالى . يمثل قيام مجموعة السويس للصلب بخفض أسعار منتجاتها أنها تنتهج سياسيه سعرية تتسم بالمرونه والديناميكية وفقا لأسعار الخامات عالميا وتكاليف التشغيل وعوامل التكلفه المتغيرة . كما يمثل خفض الأسعار إستجابة لمبادارة الدوله بخفض أسعار المنتجات تخفيفاً على المستهلك الأمر الذى يساعد على خفض معدلات التضخم والذى يؤدى فى النهاية إلى إستقرار أوضاع الأسواق وبالتالى زيادة معدلات النمو والناتج المحلى الإجمالى . كانت المجموعة قد قامت بتصدير كميات كبيره من حديد التسليح واللفائف العام الماضى وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار .

تشكل شركات السويس للصلب أو مجموعة " صلب مصر " مجمع صناعى متكامل لإنتاج الصلب من المواد الخام. حيث اصبحت المجموعه تضم ،

مصنع الاختزال المباشر بطاقة انتاجية تبلغ 2.1 مليون طن سنويا.

مصنعَين لصهر الحديد بطاقة انتاجية تبلغ 2.1مليون طن سنويا ،و مصانع للدرفلة بطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن سنويا.

مصنع تشكيل الحديد بطاقة انتاجية تبلغ 300.000 طن سنويا.

. ،ومجموعة من المصانع المساعدة لاتمام العمليةوتقع كل المصانع .بمحافظة السويس

وتتعاون مجموعة صلب مصر مع أفضل موردي المعدّات والمواد الخام على مستوى العالم ومتابعة احدث ما وصل اليه العلم في صناعة الصلب، فإن صلب مصر تقوم بتوفير افضل مستويات الجودة في صناعة الحديد. وتعي شركة صلب مصر ان صناعة الحديد عالية التوقعات، وبالتالي تنتهج الشركة سياسة الاستثمار المستمر في مصانعها المتعددة وفي العامل البشري لضمان استمرارية توافق امكانياتها مع المتطلبات المتنامية لاحتياجات السوق.

وكل هذه الخطط التنموية جعلت صلب مصر مورد مفضل ومستدام لعملاء محليين واقليميين وعالميين. على مدار الاعوام إكتسبت صلب مصر سمعه متفرده كونها تضم باقه من الإختصاصيين المتفانيين والملتزمين باعلى مقاييس الجودة، وكفاءة عمليات الإنتاج، والتطوير المستمرّ.