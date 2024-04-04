وفاة شاب بعد غيبوبة شهرين إثر حادث بالفيوم

توفي شاب بالفيوم في العقد الثالث من العمر مقيم بقرية الروبيات التابعة لمركز طامية إثر تعرضه لحادث واصيب إصابات بالغة وظل في غيبوبة لمدة شهرين إلى أن وفاته المنية.

وشيع المئات من أهالي قرية الروبيات بمركز طامية بالفيوم ،جثمان الشاب محمد حمدي عزوزوالبالغ من العمر 23 سنة ،إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة .

واكد اقرباء الشاب انه يعمل سائق و يوم الحادث توجه بالسيارة لتوصيلة خصوصي مع بعض الأشخاص كانوا يريدون الذهاب إلى مدينة العياط وأثناء ذلك ،اصطدمت السيارة التي كان يقودها بسيارة نقل مما ادى الى اصابته وعدد من الركاب و تم نقل المصابين إلى المستشفى ومن بينهم الشاب محمد والذي تم نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي ، خطورة حالته ودخل في غيبوبة تامة مؤكداً أنه ظل على الأجهزة داخل العناية المركزة فاقداً للوعي لمدة شهرين يوما الى ان توفى ،وأكدوا انه متزوج منذ حوالي 4 سنوات ولم يرزق باطفال .

وكان مدير امن الفيوم قد تلقى اخطارا بالحادث من مأمور مركز طاميه بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بوقوع تصادم وقع بين سيارة اجرة صندوق واخرى نقل بالطريق المؤدي إلى العياط.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل للمصابين إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم إلا أن حالة الشاب كانت خطيرة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث سابق

ومن جهه اخرى أصيب 17شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بطريق الفيوم – القاهرة بعد البوابات ، باتجاه الفيوم ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم،قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس ، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم- القاهرة بنطاق المركز.

على الفور انتقلت اجهزة الأمن و 11 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إنقلاب السيارة نتيجة السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 17شخصا بإصابات متوسطه الي بسيطه ، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.