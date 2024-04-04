الهلال الأحمر الكويتي يوزع الآف الطرود الغذائية على النازحين الفلسطينيين

بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي المرحلة الثانية لمساعدة النازحين الفلسطينيين بتوزيع الاف الطرود الغذائية عبر مؤسسة "وافا للتنمية وبناء القدرات" في فلسطين.



وقال المدير العام للمؤسسة محسن العطاونة إنه جرى البدء في توزيع الآف الطرود الغذائية علي النازحين الفلسطينيين التي قدمتها جمعية الهلال الاحمر الكويتي كمساعدة عاجلة للشعب الفلسطيني وسيستمر التوزيع حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



وأضاف العطاونة أن الهلال الأحمر الكويتي يواصل توزيع الوجبات الساخنة على النازحين الفلسطينيين إضافة إلي توزيعها علي الطواقم الطبية العاملة في المستشفيات لسد حاجتها ولتعزيز صمودها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.



وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي قد بدأت المرحلة الأولي نهاية مارس الماضي وتضمنت توزيع 60 ألف وجبة ساخنة على النازحين.