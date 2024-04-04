«لقمة هنية» يقدم وجبات إفطار لغير القادرين طوال شهر رمضان

بهدف جبر خاطر الفقراء والتخفيف عنهم

إطعام الطعام من أفضل القربات وأعظم الصدقات عند الله – عز وجل- والتى تعد سببًا لجلب الخيرات وتوجب محبة الله، وبخاصة فى الأوقات الصعبة.

وفى المسند، والترمذى عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن فى الجنة غرفًا يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها». قالوا: لمن هى -يا رسول الله-؟ قال: «لمن أطعم الطعام، وأطاب الكلام، وصلّى بالليل والناس نيام».

وانطلاقًا من مبدأ التكافل الإسلامى الأصيل، أطلق مطعم «لقمة هنية» بالتجمع، مبادرة لإخراج ٧٥ ألف وجبة طعام مجانية خلال شهر رمضان، بمساعدة من أهل الخير، وبمشاركة مجموعة من الشباب الرائعين المحبين لفعل الخير.

ويشهد المطعم حركة دؤوبة على مدار أيام الشهر، لإعداد الوجبات اليومية، حيث يتسابق الجميع فى المشاركة والتبرع بالمال والوقت والجهد لهذا العمل الإنسانى طمعًا فى محبة الله ونيل رضاه.

وقال المهندس محمد حسن، صاحب الفكرة، إن «نوايا الناس الحلوة وصلتنا للهدف قبل العشر الأواخر وعملنا حوالى 36 ألف وجبة، وواصلنا تجميع حوالى 45 ألف وجبة وهدفنا هو الوصول إلى ٧٥ ألف وجبة.. شكرًا لكل من تبرع وشارك.

وأوضح المهندس عاصم عنانى، أحد القائمين على المبادرة: «نسعى للتخفيف عن الناس غير القادرين خلال شهر رمضان، وجبر خواطرهم، بتقديم وجبة طعام يومية، وهدفنا إدخال البسمة والفرحة على وجوه الجميع».