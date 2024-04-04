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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزير داخلية الكويت: نسبة المشاركة والإقبال على الانتخابات "فوق ممتازة"

وزير الداخلية الكويتي
وزير الداخلية الكويتي

 أكد وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أن نسبة الاقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم الخميس "فوق ممتازة"، وذلك مع دخول الساعات الاولى من عملية الاقتراع.

أمير الكويت يدعو للمشاركة الواسعة في الانتخابات وتعطيل العمل بالجهات الحكومية الخميس


وقال اليوسف في تصريح للصحفيين عقب تفقده اللجنة الرئيسية للدائرة الرابعة بمدرسة نورية الصبيح الثانوية في منطقة سعد العبدالله بمحافظة الجهراء، إن رسالة الأمير الشيخ مشعل الأحمد كانت واضحة وجلية بانتخاب من يصون قسمه ويؤدي واجبه الوطني بالأمانة والصدق برا بالكويت واهلها.
واشار الى ان رسالة الأمير الشيخ مشعل الأحمد تكمن بالتصويت لمن يضع المصلحة الوطنية نصب عينه ومن يبتعد عن المنافع الشخصية والنعرات الطائفية والحالة الفئوية، وتلك الرسالة واضحة وجلية لمصلحة الكويت وتقدمها وازدهارها، مؤكدا أن المواطنين لبوا نداء التصويت في حضورهم وكثافتهم، مشيرا الى ان اختيار هذا التوقيت في شهر رمضان المبارك ما هو الا حرص من الأمير على كثافة الحضور.


وقال اليوسف ان كثافة الحضور حتى هذه الساعة "فوق الممتازة"، مشيدا بجهود رجال الداخلية وداعيا في الوقت نفسه إلى قيامهم بدورهم على أكمل وجه، مضيفا أنه اوعز للإدارة العامة للمرور بعدم مخالفة المشاركين حول المدارس، نظرا لاكتظاظ الحركة المرورية مع عدم توفر مواقف السيارات الكافية نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده اللجان الانتخابية في المدارس.

 

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