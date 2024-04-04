محافظ أسيوط: إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالقوصية وحي شرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بمركز القوصية وحي شرق خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل)، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وفي هذا الإطار تم تنفيذ أعمال إزالة لـ5 حالات تعدي على أراض زراعية بقرى فزارة والمنشأة الكبرى وبنى قرة التابعة لمركز ومدينة القوصية وذلك خلال حملات بإشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وبمشاركة مصطفى فتحي نائب رئيس المركز وصالح البارودي رئيس الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى ورباح حمدى محمود رئيس الوحدة المحلية ببنى قرة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية ، كما تم تنفيذ حالتي إزالة لسقف الدور الخامس العلوي شارع الجلاء وتم مصادره مواد البناء والتصدي لبناء مخالف الدور الثامن العلوي بشارع الصدفاوى متفرع من شارع عثمان بن عفان وذلك خلال حملات برئاسة سيد عبدالجواد رئيس حي شرق وسيد عباس وعاصم ابرهيم نائبي رئيس الحي وبمشاركة قسم اشغالات الحي حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .