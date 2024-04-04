6 أفلام تتنافس على كعكة عيد الفطر

«شقو» يجمع نجوم الصف الأول.. وعلى ربيع ينافس للعام الثانى بـ«عالماشى»

«بنقدر ظروفك» كوميديا تراهن على نجاح هشام ماجد.. وهيفاء وهبى تجذب الجمهور فى «أرض جهنم»

أيام قليلة تفصلنا عن موسم أفلام عيد الفطر السينمائى، والذى يعرض فيه 6 أفلام جديدة، يتنافس أبطالها على شباك التذاكر، موسم يعتبره صناع السينما متميزا، حيث تشهد الأفلام تنوعا بين الطابع الكوميدى والأكشن، فى مقدمتها فيلم «شقو» والذى يجمع عددا كبيرا من النجوم بقيادة النجمة يسرا، وتسيطر الكوميديا بـ3 أفلام أبرزها «فاصل من اللحظات اللذيذة» الكوميدى الذى ينتظره الجمهور بعد نجاح بطله هشام ماجد فى رمضان بمسلسله «أشغال شقة»، و«عالماشى»، الذى يشارك به على ربيع للعام الثانى على التوالى فى عيد الفطر، و«بنقدر ظروفك» لأحمد الفيشاوى، الذى يعتمد فيه على كوميديا الموقف، و«أرض جهنم» الذى تقدم به النجمة هيفاء وهبى شخصية كوميدية لأول مرة ويشهد الموسم تواجدا رومانسيا لفيلم «لنا فى الحب خيال» لأحمد السعدنى.

أول الأفلام التى حجزت لنفسها مكانا هو فيلم «شقو» والذى تدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون، يقترفون بعضًا من الأعمال الإجرامية المشبوهة؛ ما يقودهم إلى أزمات كبيرة تؤدى إلى مشاكل خطيرة.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم «شقو» قد طرحت الإعلان وضم أبرز مشاهد الأكشن التى يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح وظهرت النجمة دينا الشربينى فى مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التى تربطها بشقو فى أحداث الفيلم وظهرت أمينة خليل فى دور راقصة وهى المرة الأولى التى تقدمها، وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين.

ويظهر الفنان أحمد فهمى ضيف شرف الفيلم وهى المفاجأة التى يقدمها الفيلم للجماهير.

الفيلم من تأليف وسام صبرى ويخرجه كريم السبكى وإنتاج أحمد السبكى وسيتم طرحه فى مصر فى العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

وللعام الثانى يحجز على ربيع نجم مسرح مصر مكاناً بموسم عيد الفطر، إذ يشارك بفيلم «عالماشى» الذى يشارك فى بطولته كريم عفيفى، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، ومحمد رضوان، وعبدالله مشرف، من تأليف كريم سامى وأحمد عبدالوهاب وإخراج محمد الخبيرى، وكان ربيع قد عرض فيلمه السابق «بعد الشر» العام الماضى فى عيد الفطر أيضاً.

وظهر على ربيع فى البرومو جالساً على أريكة وممسكاً بـ«الريموت كونترول» وبجواره سلحفاة، وتدور أحداثه حول شخصية الشاب الثلاثينى هادى هادى عبدالهادى الذى يعانى من الكسل، لكن حياته تنقلب تماماً عندما يكتشف إصابته بحالة نادرة تستلزم منه الحركة الدائمة وإلا تعرض لأزمات صحية.

كذلك يعرض فيلم «بنقدر ظروفك» فى إطار كوميدى اجتماعى، حول الأزمات الاقتصادية التى يعيشها العالم، ومدى تأثيرها على الأغنياء والفقراء، الذين تختلف معاناتهم باختلاف البيئة والاحتياجات، والتطرق لقدرة الحب على الصمود فى هذه الأجواء، والفيلم بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين طافش، عارفة عبدالرسول، مى سليم، محمود حافظ، محمد محمود، أحمد شيبة، يوسف وائل نور.

وبعد النجاح الذى حققه بمسلسل «أشغال شقة» فى النصف الأول من شهر رمضان، يطل الفنان هشام ماجد على جمهور العيد بفيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، وتشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومى فؤاد والطفل جان رامز، وكتب الفيلم شريف نجيب وأخرجه أحمد الجندى، ويعد العمل الثانى للمنتج أحمد السبكى فى موسم عيد الفطر بعد «شقو».

يؤدى ماجد فى فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» قصة مهندس معمارى يعيش حياة زوجية تعيسة مع زوجته هنا إلى أن يواجها مفاجأة تقلب حياتهما، وتتصاعد الأزمات بينهما حتى تقودهما إلى لحظات فاصلة.

وتخوض النجمة اللبنانية هيفاء وهبى المنافسة بفيلم جديد يحمل اسم «أرض جهنم» ويشاركها البطولة عبير صبرى، وبيومى فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وهو من تأليف عمرو عاصم وإخراج وليد محيى.

وتدور الأحداث فى فترة التسعينيات، وفى قالب من الإثارة وكوميديا الموقف الذى تقدمه هيفاء لأول مرة.

ويعتبر فيلم «ولنا فى الحب خيال» الرومانسى الوحيد ضمن الموسم وتدور القصة حول أستاذ جامعى انطوائى، تقتحم حياته طالبة وتتطور الأحداث بحيث يتورط فى علاقته معها، ويحدث صدام مع حبيبها.

الفيلم بطولة أحمد السعدنى، ومايان السيد ويضم عدداً من الوجوه الجديدة من بينهم سيف حميدة، وفريدة رجب، وإخراج سارة رزيق فى أول أفلامها الروائية الطويلة.