القبض على تجار مخدرات غسلوا 60 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية)، وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شقيقين بالسجن 3 سنوات، لاتهامها بإطلاق أعيرة نارية أصابت مندوب مبيعات، أثناء مروره بجوار مشاجرة بين المتهمين وآخرين فى منطقة الوراق.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمى حسان، ودكتور إيهاب طلعت يوسف، وامانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمان "هانى.ع . ا" 45 سنة، و"امين.ع. ا" 25 سنة، ضربا المجنى عليه حسن حمدى، مندوب مبيعات، 28 سنة، عمدا، بأن أطلقا عيارين ناريين من سلاحين ناريين "فرد خرطوش" استقر بوجهه محدثين إصابته، والتى تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة تمثلت فى فقد الإبصار بالعين اليسرى تقدر نسبتها بنحو 35%.

وقال المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة، إنه حال سيره بالطريق العام أبصر مشاجرة بين المتهمان وآخرين مجهولين إثرها أطلق المتهمان عيارين ناريين من "فرد خرطوش" استقر بعينه اليسرى ووجه محدثين إصابته التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة.

كما قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل، متهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان ، ودكتور ايهاب طلعت يوسف، وامانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "عماد . س" 24 سنة ، عاطل، قتل شقيقته المجني عليها " نورهان. س"، عمدا مع سبق الإصرار بسبب اخبارها له بوجود علاقة بينها وبين آخر.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه لما استحكم الخلاف بين المتهم وبين المجنى عليها، بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها، وما أن قابلها نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما د فأجهز عليها خنقا بالطرحة خاصتها حتى فاضت لفظت أنفاسها الأخيرة.