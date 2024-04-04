انضباط الجبلاية تستمع لأقوال الشيبي بشأن اللجوء للقضاء في أزمة الشحات

استمعت لجنة الانضباط لاتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إلى أقوال محمد الشيبي أمس الأربعاء في الشكوى التي قدمها الأهلي ضد لاعب بيراميدز بداعي مخالفته لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي تحظر اللجوء للقضاء العادي في وقائع رياضية حدثت داخل الملعب.



وتحركت الشكوى التي قدمها الأهلي لدى لجنة الانضباط بعد خطاب شديد اللهجة أرسله مسؤولو القلعة الحمراء إلى اتحاد الكرة لمعرفة أسباب عدم تحريك هذا الملف وحسمه من جانب إدارة الجبلاية.

ويجهز الأهلي ملفاً متكاملاً لدعم لاعبه حسين الشحات على المستوى الدولي في ضوء نتيجة قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة الذي سيصدر خلال المرحلة القادمة.