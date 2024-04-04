صناع الخير تهدي مساعدات مالية لـ 25 عروسة يتيمة بالغربية لإتمام زفافهن

عضو التحالف الوطني

ضمن احتفالاتها بيوم اليتيم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، أهدت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مساعدات مالية لعدد 25 عروسة يتيمة من الأسر الأولي بالرعاية من قري ومراكز الغربية المختلفة دعما لاتمام زفافهن



ويأتى ذلك في إطار احتفالات صناع الخير بيوم اليتيم وقرب حلول عيد الفطر المبارك و ضمن مبادرة " فرحة" التى اطلقتها المؤسسة لإدخال الفرحة على الأسر غير القادرة من خلال دعم زواج فتياتها المقبلات على الزواج واللاتى تعطل زفافهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز انفسهن.

حضر احتفالية تسليم الدعم المادي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وهاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير ويتم تنفيذ المبادرة في محافظة الغربية في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المحافظة وصناع الخير لدعم الشرائح الاولي بالرعاية.

وفي كلمته في احتفالية تسليم الدعم المادي للعرايس بديوان عام المحافظة هنئ محافظ الغربية العرائس المقبلات على الزواج مثمنا دور مؤسسة صناع الخير للتنمية بالمساهمة فى تزويج الفتيات غير القادرات ، مشيرا إلى أن صناع الخير دائما ما تكون متواجدة لمساعدة شرائح غير القادرين داخل المجتمع بتقديم منظومة خدمات تنموية مستدامة ومتكاملة مشيرا إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم، مشيدا بدور المجتمع المدني ومساهمتهم الفعالة في دعم الأسر الأولى بالرعاية.



واكد محافظ الغربية ان المرأة المصرية تلعب دور محوري في بناء مجتمع قوي فالأم هي المدرسة الأولى لغرس الوعي في نفوس الأبناء، لتحقيق حياة سليمة مستدامة، والتي تصب في خدمة توجهات الدولة في جمهوريتها الجديدة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، التي تلعب فيها المرأة دوراً محورياً هاماً، سواء كان دورها في تغذية أطفالها للقضاء على سوء التغذية، واستبدال الوجبات الجاهزة بوجبات صحية سليمة متكاملة، لبناء أجساد قوية قادرة على العمل والبناء.

من جانبه أوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن مبادرة صناع الخير "فرحة" لدعم إتمام زفاف الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وبالتنسيق مع السادة المحافظين فى المحافظات المستهدفة.

وأشار عبدالفتاح إلي أن صناع الخير أهدت كل عروسة من ال25 عروسة مبلغ مالي 20 الف جنيه بتكلفة إجمالية نصف مليون جنيه

وأوضح عبدالفتاح أن صناع الخير ومن خلال مبادرة "فرحة" لدعم الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج فى إتمام زفافهن نجحت حتى الان فى اتمام زفاف 500 عروسة يتيمة غير قادرة من المحافظات المختلفة سواء باهدائهن اجهزة كهربائية او بإهدائهن مبلغ مالى

واشار عبدالفتاح إلي أن مبادرة فرحة يتم تنفيذها ضمن منظومة خدمات انسانية تعمل صناع الخير على تنفيذها على الأرض تتضمن خلق فرص عمل غير تقليدية للسيدات المعيلات من خلال تدريبهن على الحرف والمشغولات اليدوية سواء فى مركز إستدامة لدعم وتدريب وتأهيل المرأة الريفية كذلك تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة فى مجالات الحد من الاصابة بالعمى والقدم السكرى وامراض القلب والامراض الجلدية المزمنة من خلال مبادرات صناع الخير المختلفة فضلا عن اعادة اعمار القرى الاشد احتياجا وتوزيع المساعدات الموسمية .