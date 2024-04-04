تكريم 125 من الطلبة الفائزين في المسابقة الدينية بسفاجا

سلم اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، جوائز مالية لعدد 125 من الفائزين في المسابقة الدينية الثقافية التي نظمتها جمعية الخلفاء الراشدين للمجتمع المحلي بسفاجا بالتنسيق مع مكتب نور الإيمان لتحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف إدارة الأوقاف بسفاجا، وهي مسابقة مكونة من 50 سؤال و200 استمارة تم التقديم 174 استمارة وعدد الناجحين 125 طالبا تم تكريم 90 كانوا حاصلين على أكثر من 80 % إلى 100 % جوائز مالية بواقع 250 جنيها للطالب وبلغت الجوائز المالية 22500 جنيه.



جاء ذلك بحضور الشيخ محمد والي مدير الدعوة بمديرية أوقاف البحر الأحمر، والشيخ سعد عبد الحميد مدير عام العلوم الشراعية والعربية بالإدارة المركزية لمنطقة الأزهر بالبحر الأحمر، والشيخ بدر بغدادي مدير أداره الأوقاف، والشيخ أحمد مصطفى مدير إدارة الوعظ والإرشاد، ومحمود خليفة مدير إدارة الشئون الاجتماعية من القيادات التنفيذية والشعبية.



وأكد رئيس المدينة، أن الاهتمام بتعلم التعاليم الدينية ومعرفة المعلومات الدينية وحفظة القرآن الكريم وتكريم حفظته هو أحد اهتمامات الدولة المصرية وأجهزتها المعنية، وذلك من خلال اهتمام المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ذات الصلة، والتي تعد من أبرزها في الفترة الأخيرة جمعية الخلفاء الراشدين للمجتمع المحلي بسفاجا، والتي برز دورها في مجالات عديدة بمحور العمل الخيري والمجتمعي.



وهنأ شعبان، الفائزين وأوصاهم بمداومة ومراجعة الحفظ وأن ينعكس خلق القرآن الكريم علي سلوكهم، وقدم رئيس المدينة الشكر والتقدير القائمين على الجمعية وثمن جهودهم في تخصيص مكافأة مالية لتكريم للعشرة الأوائل من حفظة القرآن الكريم بسفاجا، تحفيزا وتشجيعا علي حفظ القرآن.



وشهد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، ختام الدورة الرمضانيةفي كرة القدم والتي أقيمت بمركز شباب سفاجا، وذلك بحضور النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، والنائب عبد الرحيم كمال طه عضو مجلس الشيوخ، و عبد الحميد سرحان الأمين العام المساعد و ناصر حسن رئيس مركز شباب سفاجا، وكمال بكير مدير إرادة سفاجا التعليمة

وشاهد رئيس المدينة والحضور المباراة النهائية بين فريق الشباب وفريق السلام والتي انتهت بفوز فريق الشباب بهدف مقابل لا شيء، وتخلل الحفل عرض تنورة وعرض كاراتيه وعرض كونغ فهو وعرض فير مع شخصيات رمضانية وأمسية رمضانية رائعة.

وفي كلمته قدم رئيس المدينة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا شهدنا اليوم انطلاق مرحلة جديدة للجمهورية الجديدة بدأت بتأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية؛ معربا عن سعادته البالغة لبدء مرحلة جديدة من النهضة والعمل، واختتم شعبان الكلمة بتوجيه الشكر لكافة القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي مدينة سفاجا