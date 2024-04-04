المحامي الدولي نصر عزام : لجوء الشيبي للقضاء في أزمة الشحات لا يخالف لوائح الفيفا

أكد المحامي الدولي نصر عزام أن لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز إلى القضاء المصري في واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب الأهلي عليه، لا يشوبه أي مخالفة للوائح فيفا.

وقال عزام في: "النظام الأساسي لـ فيفا به المادة رقم 58، والتي تمنع اللجوء للمحاكم المدنية لكن في نفس الوقت المادة لها بعض الاستثناءات لاحترام قوانين الدول الداخلية".

كان نادي بيراميدز، قد أعلن خلال الساعات الماضية دعمه الكامل للاعبه المغربي محمد الشيبي وتقديم العون والدعم اللازمين على المستوى المحلي أو الدولي للاعب.

وأضاف البيان: " يحترم نادي بيراميدز القضاء المصري الشامخ، ويؤكد النادي على احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستورياً في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية".وأكد أنّ قيام النيابة العامة المصرية بدورها الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة. ثالثا: من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول بأنّ ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث أنّ الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسطات الجنائية المحلية بالدولة.