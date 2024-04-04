"التكنولوجيا والترجمة وتعليم اللغات".. مؤتمر بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر

يعقد 21 إبريل..

تعقد كلية اللغات والترجمة بنين بجامعة الأزهر في القاهرة، مؤتمرها العلمي السنوي، تحت عنوان: "التكنولوجيا والترجمة وتعليم اللغات: آفاق وتحديات"، وذلك يومي الأحد والإثنين الموافقين ٢١_٢٢ من شهر إبريل الحالي، في تمام التاسعة صباحًا، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

يهدف المؤتمر إلى تحليل وتقييم طرق وأساليب استخدام التطبيقات التكنولوجية في تعليم اللغات والترجمة والمشكلات التي تواجهها في الترجمة وتعليم اللغات والإسهام في تقديم حلول لها، إضافة إلى الوقوف على واقع تعليم اللغات والتحديات التي تواجه متعلمِيها، وكذا إتاحة الفرصة للباحثين في مجال التكنولوجيا والترجمة للتحاور وتبادل المعارف والخبرات والتجارب العملية.

محاور المؤتمر

ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسة، هي: فرص وتحديات الترجمة في عصر التكنولوجيا كترجمات الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة، وتوظيف التكنولوجيا في تعلم اللغات الأجنبية، وانعكاسات العالم الرقمي على القضايا الراهنة لتعلم اللغات، والطرق المستحدثة في تدريس الترجمة، والترجمة والتواصل بين الثقافات.

يترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور خالد محمد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة، ويتولى أمانته العامة الأستاذ الدكتور محمد مدبولي أمين، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومقرره الأستاذ الدكتور محمد سالم يوسف، رئيس قسم اللغة الألمانية وآدابها، وبتنسيق كل من الأساتذة: خالد عبد اللطيف، رضا حامد، صالح شبل، منسقين.

الكلية تدعو الباحثين إلى المشاركة في المؤتمر وتقديم أبحاثهم ورؤاهم المستقبلية ومناقشة أطروحاتهم

وتدعو كلية اللغات والترجمة الباحثين في مختلف الجامعات المصرية والعربية وكذا المهتمين بمستقبل تعلم اللغات في ظل الرقمنة والتطور التكنولوجي إلى المشاركة في المؤتمر؛ لتقديم أبحاثهم ورؤاهم المستقبلية، ومناقشة أطروحاتهم حول موضوع المؤتمر ومحاوره.

يُعقد المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الازهر، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

شروط المشاركة بالبحوث في المؤتمر

. أن يكون البحث جديدًا في فكرته، مع مراعاة القواعد العلمية في كتابة البحث

العلمي وتوثيقه.

. ألا يكون قد سبق نشره وألا يكون جزءا من رسالة علمية.

. أن يكون البحث وثيق الصلة بعنوان المؤتمر.

. أن يقدم الباحث ورقة بحثية أو ملخصا للبحث في حدود 250 كلمة على الأقل.

. ألا تزيد الورقة البحثية أو ملخص البحث عن عدد صفحتين 500 كلمة.

. الا يزيد البحث المقدم للتحكيم والنشر عن 30 صفحة ولا يقل عن 20 صفحة.

. يكتب البحث على Microsoft Word بخط Simplifield Arabic بنط 14 للنص و12 للهوامش مع حدود هوامش للصفحة 5 من الجانبين.

. لغة البحث والمناقشة تكون بحسب القسم الذي ينتمي إليه الباحث مع

الالتزام بتقديم ملخص باللغة العربية في حدود 250 كلمة.

. تخضع البحوث المقدمة للتحكيم من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر.

. يلتزم الباحث بعمل التعديلات المطلوبة وتسليمها في الموعد المحدد.

. تنشر الأبحاث المقبولة في مجلة كلية اللغات والترجمة عدد يوليو 2024م

وفقا لقواعد المجلة.

. لا تعاد البحوث أو الأوراق البحثية إلى الباحثين سواء قبلت أم لم تقبل.

. للجنة المؤتمر الحق في طبع ونشر البحوث ورقيا وإلكترونيا دون الرجوع

للباحث

. لجنة المؤتمر هي المختص الوحيد بقبول البحث أو رفضه.