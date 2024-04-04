كولر: نرفض فكرة التعالي أمام سيمبا والثقة الزائدة والمباراة صعبة لنا

أكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: لقد شاهدنا مباراة الذهاب في تنزانيا ، ورأينا مدى صعوبتها، ونعلم أن فريق سيمبا جاء إلى القاهرة ولديه تحد بعد خسارته على ملعبه، وعلينا أن نكون في حالة من التركيز الشديد خلال مباراة الغد.

وأوضح المدير الفني أن الفريق حقق نتيجة إيجابية في تنزانيا والفوز يمنح الثقة للاعبين، وهو أمر مهم، ولكن في نفس الوقت نرفض فكرة التعالي خلال مباراة العودة؛ بسبب هذه النتيجة وهو ما أكدنا عليه أكثر من مرة خلال الحديث مع اللاعبين في تنزانيا وبعد العودة إلى القاهرة.

وأوضح كولر، أنه سوف يحسم مدى جاهزية بعض اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة، عقب المران الختامي الذي يقام مساء اليوم.

ووجه مارسيل كولر رسالة إلى الجماهير طالبهم فيها بضرورة حضورهم بكثافة خلال مباراة الغد، وفقا للعدد المسموح به من الجهات المسئولة، وتشجيع الفريق طوال المباراة؛ لتحقيق الهدف، وحسم التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.