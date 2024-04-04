رامي ربيعة: نتيجة الذهاب أمام سيمبا خادعة ولم نحسم التأهل بعد

رامي ربيعة، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قال إن الفريق جاهز لمباراة سيمبا التي تقام مساء غد في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف ربيعة خلال المؤتمر الصحفي: الفريق استعد بشكل جيد لمباراة العودة أمام سيمبا.. الفوز بهدف في تنزانيا نتيجة إيجابية، وفي غاية الأهمية ، ولكنها نتيجة خادعة في نفس الوقت ونحتاج إلى التركيز الشديد لآخر دقيقة من زمن مباراة العودة.



وأشار ربيعة إلى أن المباريات الإقصائية في غاية الصعوبة، وتحتاج إلى التركيز، مشددا في نفس الوقت على أن الأهلي لم يحسم تأهله إلى الآن .

وأكد ربيعة على احترام فريق سيمبا بعد المستوى الذي أظهره خلال البطولة بشكل عام وفي مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد بنجامين مكابا في ذهاب الربع النهائي.

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحضور الجماهيري خلال مبارة الغد، ودعم الفريق لحسم التأهل إلى الدور النصف النهائي.