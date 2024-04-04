كولر : أُحدد جاهزية بعض لاعبي الأهلي للقاء سيمبا عقب المران الختامي

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على الجاهزية البدنية لبعض لاعبيه وخاصة العائدين من الإصابة.





وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الخميس ، أنه سوف يحسم مدى جاهزية بعض اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة، عقب المران الختامي الذي يقام مساء اليوم.

ووجه مارسيل كولر رسالة إلى الجماهير طالبهم فيها بضرورة حضورهم بكثافة خلال مباراة الغد، وفقا للعدد المسموح به من الجهات المسئولة، وتشجيع الفريق طوال المباراة؛ لتحقيق الهدف، وحسم التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي نظيره التنزاني سيمبا في تمام العاشرة من مساء غد الجمعة على ملعب ستاد القاهرة ، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، بعد أن حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف من دون رد.