تغطية المرحلة الثانية في اكتتاب المصريين للإسكان والتنمية

انهت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير تغطية اكتتاب زيادة رأسمال الشركة في المرحلة الثانية، حيث تم تغطية الاكتتاب 40 مرة بنسبة تخصيص 2.5% في الأسهم المتبقية من المرحلة الأولى وعددها 31.532 مليون سهم بقيمة قدرها 0.27 جنيه للسهم .

وكانت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، قالت إن نسبة تغطية اكتتاب زيادة رأسمال الشركة في المرحلة الأولى بلغت 91.241%، إذ بلغ عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها بالمرحلة الأولى 328.467 مليون سهم بقيمة إجمالية 89.507 مليون جنيه.