محمد صلاح ينتظر مطاردة رقمين قياسيين الليلة ضد شيفيلد

يستعد الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، لمواصلة ممارسة هوايته المفضلة، وذلك حينما يكون علي موعد مساء اليوم الخميس، بمطاردة رقميين قياسيين في مواجهة شيفيلد يونايتد.

ويلتقي فريق ليفربول ضد شيفيلد على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.



ويعد فريق شيفيلد، ضحية غير مفضلة لـ محمد صلاح، حيث لا يمتلك أمامه سوى هدفًا واحدًا، خلال 5 مواجهات خاضها ضد الفريق.

وسجل قائد منتخب مصر، هدفه الوحيد في شباك الضيوف، خلال الجولة 27 من الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020.

ويسعى محمد صلاح، لتسجيل هدفًا أو أكثر، من أجل مواصلة الزحف نحو المركز التاسع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

ويتواجد نجم ليفربول في المركز العاشر في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 155 هدفًا، حيث تفضله 7 أهداف المجاورة جيرمان ديفوه في المركز التاسع بـ 162 هدفًا.

كما أنه في حال صنع محمد صلاح هدفين، سيصل إلى الصناعة رقم 71 في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الـ15 بالأفضل عبر تاريخ المسابقة.

من المنتظر أن يدفع يورجن كلوب مدرب ليفربول، بمحمد صلاح أساسيًا في الهجوم رفقة الثنائي داروين نونيز وكودي جاكبو.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام شيفيلد يونايتد

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، جوميز.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جاكبو.

