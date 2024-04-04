حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم وتنفيذ حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرؤوساء المراكز والمدن ، حيث أعلن المحافظ أن الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة ، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية ، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة ، للقضاء على كافة أشكال التعديات ، والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون ، من خلال تطبيق الازالة الفورية .

كما شدد المحافظ ، على التصدي لأى شكل من التعديات ، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري ، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

من جانبه ، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، إن الوحدة المحلية تمكنت من رصد وتنفيذ ازالة فورية ، لـ ٢٦ حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أراضي زراعية وأملاك الدولة منها ، ٤ حالات تعدِِ بقرية البرجاية بالبناء المخالف على أرض زراعية ، ٥ حالات تعدِِ بقرية بنى محمد سلطان للبناء المخالف بدونترخيص على أرض زراعية ، ١٣حالة تعدِِ بقرية نزلة حسين ، وحالة تعدِِ بقرية دمشير حفر أساس.

وحالة تعدِِ بقرية بنى أحمد الغربية ، وإيقاف أعمال حالة بناء مخالف بتقسيم شلبى شارع العزيزى ، وكذلك إزالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص بعزبة المصاص ، وتم التعامل الفورى معهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي.

وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، أشار محمد عبد الغنى رئيس المركز ، إلى استمرار رصد حالات التعدي ، وتكثيف حملات إزالة التعديات، حيث تمكنت الوحدة المحلية بقرية دلجا من إزالة حالتى تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في المهد ، كما تم إزالة حالة تعدِِ على أراضي اصلاح زراعي في المهد ، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض ، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مراكز (أبوقرقاص - مطاى ـ سمالوط ) ، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ١٥ حالة تعدِِ على الارض الزراعية منها ، حالتان تعدِِ بقريتى بنى موسى ، وقرية أبيوها بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، وحالتان تعدِِ بناء فى المهد بقرية قلوصنا ، وفك ٣ حالات شدة خشبية بحى شمال مدينة سمالوط ، فضلاً عن إزالة ٥ حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية ، بحي غرب مدينة مطاى ، وحالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية بقرية بردنوها في المهد ، وإزالة حالتي تعد بقريه حلوة في المهد ( اصلاح الزراعي) ، وتمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، والتحفظ على معدات البناء ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، أوضح هشام فايز رئيس المركز ، أنه تم ازالة ٣١ حالة تعدِِ على أرض زراعية ، وأملاك دولة بقرى ، ابوجرج ، وبنى صامت ، والحسينية ، وبنى على ، وحى شرق المدينة منها ، حالتان تعدِِ على أرض أملاك دولة ، بقرية بنى صامت ، وحالة تعدٍٍ على حرم الصرف بقرية الناصرية ، و ٦ حالات تعدِِ على أرض زراعية بقريه أبو جرج.

و ٣حالات تعد ِِعلى أرض زراعية بقرية بنى صامت ، وإزالة ١٣ حالة تعدِِ علي أرض زراعية بالحسينية ، و إزالة ٣حالات تعدِِ بالبناء باحياء شرق وجنوب وغرب المدينة ، وحالتى تعدِِ على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى ، إلى جانب إيقاف حالة تعدِِ بالبناء المخالف بجوار البنك الأهلي.