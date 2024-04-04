تجديد شهادة الاعتماد «الأيزو 17025» لمحطة مياه الزقازيق المرشحة

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، تجديد شهادة " الأيزو 17025 " لمحطة مياه الزقازيق المرشحة، وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل بمعرفة المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك) على أقسام المعمل، ومتابعة إجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة، وفقاً للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة الإيجاك الدولية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الشركة تضم 27 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و12 محطة معالجة للصرف الصحي، وكذلك المعمل المركزي لمياه الشرب بمدينة الزقازيق ومعمل المحطة المرشحة اليابانية بههيا ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة العباسة المرشحة بأبو حماد ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة مياه سنجها بكفر صقر والحاصلين على تجديد شهادة " الأيزو 17025 " بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك).

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية، للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم، مؤكداً ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان استدامة واستمرارية تقديم خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب.

وفي سياق متصل، أجرت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، زيارات ميدانية بمنطقة قرى مركز الزقازيق، في ايطار فاعليات البحث الميداني للأسر الأكثر احتياجا للمياه، ضمن أعمال بروتوكول التعاون بين الشركة والجمعيات الأهلية.

حيث تم زيارة عدد من الأسر رقيقة الحال، وتم عمل الأبحاث الميدانية اللازمة لهذه الأسر، تمهيداً لتوصيل المياه لهم لتنفيذها ضمن تنفيذ وصلات المياه بعدة قرى بالمحافظة.