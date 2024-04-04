الزمالك يواصل تدريباته مساء اليوم استعدادًا للقاء فيوتشر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تدريباته اليوم فى التاسعه مساءا بملعب النادى استعدادا للقاء مودرن فيوتشر فى إياب دور الثمانيه لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر له الأحد المقبل باستاد القاهره .



وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني جلسه مع معاونيه أمس عقب عودة الفريق للتدريبات بعد حصول اللاعبين على راحه لمدة يوم واحد حيث تحدث عن رؤيته للقاء الإياب والأخطاء التى حدثت ومن المقرر أن تشهد المباراه المقبله تغييرات فى التشكيل حيث سيتم الدفع بالعناصر التى دفع بها فى الشوط الثاني وهم محمد شحاته بجانب عماد دونجا فى خط الوسط وسيف الجزيري كمهاجم صريح وأحمد سيد زيزو.

وشهدت التدريبات مشاركة أحمد عبد الرحيم "إيشو" عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية، بسبب الإجهاد العضلي الذي كان يعاني منه.

وشارك "إيشو" في جميع فقرات المران سواء البدنية أو الخططية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي.