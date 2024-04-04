استخراج 1071 شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني بالشرقية

قامت إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام خلال شهر مارس الماضي، بالإنتهاء من إعداد وتسليم 1071شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين موقع من الناحية التخطيطية، فضلاً عن إعطاء 84 موافقة فنية على أعمال الحفر واستيفاء 7 طلبات ضرائب.

وتمكنت من الإنتهاء من تدقيق الإحداثيات لعدد 42000 قطعة أرض أملاك دولة بغرض التقنين وترسيمها على خريطة معلوماتية موحدة، كما تم الإنتهاء من 25 مشروع منفعة عامة لقطع أراضي بغرض استخراج قرارات تخصيص للنفع العام.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي، وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

وأشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، إلى أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة، ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية)، ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS بإستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق، وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.

وفي سياق متصل، أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ضرورة الإستعداد الجيد لإستقبال عبد الفطر المبارك من خلال تكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وبمحيط المساجد والساحات المخصصة للصلاة والحدائق والمتنزهات العامة، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء أجازة العيد، وكذلك توفير الأماكن والمنافذ اللازمة لعرض وبيع ملابس ومستلزمات العيد بأسعار مناسبة للمواطنين.